Nella giornata di venerdì in Calabria, si è sfiorata la tragedia: un giovane ragazzo di 30 anni è infatti rimasto vittima di un incidente avvenuto nella provincia di Cosenza mentre si trovava a bordo della sua autovettura. Da quanto sarebbe emerso, una bombola di gas che stava trasportando è esplosa, provocandogli ustioni in diverse parti del corpo giudicate gravi. Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno prestato tutte le cure del caso. Sempre nel cosentino un incidente stradale: ferito un uomo.

Rende, una bombola di gas esplode in un veicolo: 30enne in gravi condizioni

Un giovane di 30 anni, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali del suo nome, D.B., residente nel comune di Rende, in provincia di Cosenza, è rimasto vittima di un incidente nella giornata di venerdì 30 settembre mentre si trovava nei pressi di una stazione di rifornimento. Dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il giovane abbia fatto il pieno a una bombola di gas e, successivamente, l'abbia caricata a bordo della sua autovettura. Successivamente avrebbe acceso una sigaretta e questo gesto, probabilmente, avrebbe innescato l'esplosione. Il giovane è riuscito a uscire dal veicolo in fiamme, riportando diverse ustioni su più parti del corpo.

Sul posto si sono recati tempestivamente i vigili del fuoco che hanno cercato di fare il possibile per domare le fiamme. Successivamente si sono recati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Lo hanno poi trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizione di salute.

Le forze dell'ordine hanno iniziato a condurre tutte le indagini per riuscire a stabilire effettivamente tutte le cause che hanno portato all'incidente.

I militari avrebbero già ascoltato il titolare della stazione di rifornimento.

Cosenza, altro incidente stradale: ferito il conducente del veicolo

Nella giornata di giovedì 29 settembre, un altro incidente stradale si è verificato nel cosentino, precisamente sulla SS 107 nei pressi del comune di San Fili. Un uomo alla guida di una Toyota, per cause tutte in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo e, dopo aver sbandato, si è ribaltata con la vettura finendo la sua corsa su di un fianco, al lato della carreggiata.

Ad allertare i soccorsi sono stati i conducenti di alcuni mezzi che stavano transitando proprio in quel momento sulla strada.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno prestato tutte le cure del caso all'uomo rimasto ferito in modo non grave. Gli operatori dell’Anas e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diversi minuti per mettere in sicurezza il tratto stradale.