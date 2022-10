Che cosa è successo dopo l'abbandono di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip? La puntata in diretta di ieri su Canale 5, che ha tenuto incollati oltre tre milioni di telespettatori per il 25% di share, ha fatto da spartiacque. Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di prendere seri provvedimenti per i concorrenti che hanno deriso Marco, assumendo comportamenti molto scorretti. La frase 'Ti meriti il bullismo' pronunciata da Ginevra Lamborghini ai danni di Bellavia le è costata la squalifica. Eliminato invece dal pubblico Giovani Ciacci, fischiato in studio per le sue scuse poco credibili.

Dopo la puntata, Marco Bellavia ha scritto un post sul suo profilo Instagram. Tantissimi i commenti di solidarietà da parte degli utenti e dei colleghi.

Perché Marco Bellavia non era presente nello studio del Grande Fratello Vip

Nella puntata decisamente difficile del GF Vip di ieri, lunedì 3 ottobre, Marco Bellavia non era presente in studio. Alfonso Signorini, con un velo di tristezza negli occhi e tanta rabbia nei confronti dei concorrenti, si è preso del tempo per parlare della questione e di quanto grave fosse ciò che è successo.

Nella casa, Giovanni Ciacci ha tentato di giustificarsi dicendo di non aver capito Marco e i suoi comportamenti, ma il risultato è stato un boato dallo studio, con fischi e ''Fuori''.

Chi ha avuto la peggio è stata Ginevra, che è stata squalificata dal GF Vip per una frase con cui ha giustificato il bullismo.

Ginevra Lamborghini è scoppiata in lacrime e, tremante, è uscita dalla casa per raggiungere lo studio, dove Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno tentato di calmarla. Marco Bellavia non era in studio, fatto che ha lasciato preoccupato il pubblico.

Alfonso Signorini, liquidando la questione in poche parole, si è limitato a dire che Bellavia non era presente perché non stava bene. Marco, però, ha finalmente parlato dopo un lungo silenzio.

Marco Bellavia parla dopo il lungo silenzio: le sue parole

In tantissimi, sia utenti che colleghi, hanno scritto sul profilo Instagram di Marco parole di affetto e di vicinanza, invitandolo a non arrendersi e ad affrontare con coraggio i suoi problemi, per i quali non deve assolutamente vergognarsi o sentirsi in colpa.

Inaccettabile il comportamento di alcuni concorrenti, che infatti hanno ricevuto provvedimenti seri.

Tuttavia, secondo il popolo del web, anche Gegia e chi ha deriso e isolato Marco avrebbe meritato un trattamento diverso da parte della produzione, che si è limitata a un televoto flash.

Sul suo profilo Instagram, Marco è tornato a scrivere commentando un suo post tratto da Fanpage: ''Educazione, lealtà... in cambio di...?''

Tantissime le risposte arrivate, anche da parte di colleghi. Tutti invitano Marco ad andare avanti e dimenticare questa brutta parentesi, ricordandogli che le persone che gli vogliono davvero bene sono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

C'è anche chi non vorrebbe che Ginevra e Ciacci venissero invitati nelle varie trasmissioni per dare la loro versione su quanto accaduto con Marco Bellavia, dato che otterrebbero una visibilità non meritata.