I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno iniziando ad aprirsi e a raccontarsi, e i telespettatori stanno scoprendo tante cose nuove sul loro passato. Nikita Pelizon, ad esempio, ha fatto sapere che da adolescente ha pensato di togliersi la vita, in un periodo che lei stessa ha definito "nero". A salvarla sono state le persone della sua famiglia, quelle alle quali oggi è grata per averla fermata appena in tempo. La ragazza si sta facendo notare per la sua solarità, ma di recente sono emersi dettagli inaspettati su quello che ha dovuto affrontare prima di diventare quella che è ora.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

In queste prime due settimane di permanenza nella casa del GF Vip, Nikita si è fatta notare poco: sono altri, infatti, i concorrenti che hanno dato vita alle dinamiche più interessanti e Pelizon non figura tra questi.

Lo scorso 4 ottobre, però, la ragazza ha catturato l'attenzione dei telespettatori raccontando un episodio alquanto spiacevole che risale a quando era un'adolescente, un momento buio in cui ha seriamente pensato al suicidio.

"Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’", ha fatto sapere la giovane spiazzando il pubblico a casa e i compagni d'avventura che la stavano ascoltando.

Anche se non è mai scesa nei particolari del perché ha pensato di togliersi la vita, la vippona si è aperta parlando di un qualcosa di intimo e privato e la gente la sta apprezzando tanto per questo.

La rinascita e l'avventura al GF Vip

"Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo", ha raccontato ancora Nikita in merito al momento in cui ha pensato e cercato di togliersi la vita alcuni anni fa.

Oggi la giovane ringrazia chi le ha impedito di fare un gesto così estremo, soprattutto perché è felice di poter vivere delle piccole e belle cose che la natura riserva, come la luna e le nuvole: "Sono felice che sia andata così".

Un messaggio positivo, dunque, è finalmente stato mandato dai concorrenti del GF Vip 7, un gruppo che fino a ora è stato soprattutto criticato dai telespettatori per la scarsa sensibilità che ha dimostrato nei confronti di Marco Bellavia.

Il "caso" di cui tutti i media hanno parlato per giorni, è stato ben gestito dagli addetti ai lavori, tant'è che Alfonso Signorini è stato elogiato quasi dalla totalità del pubblico per la fermezza che ha dimostrato verso quei vipponi che hanno offeso e deriso il compagno in difficoltà.

Attesa per la prossima puntata del GF Vip

Nikita non è stata l'unica concorrente del GF Vip 7 a parlare di questo delicato argomento.

All'inizio della nuova edizione, infatti, anche Luca Salatino ha confidato a Elenoire Ferruzzi di aver pensato di togliersi la vita in un periodo nero.

"Ho pensato di togliermi la vita in passato per colpa dell'ansia. Poi ho capito che non va combattuta ma abbracciata, è uno stato d'animo come tutte le altre emozioni", ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne tra le mura di Cinecittà.

Insomma, ancora una volta sono i giovani del cast a lanciare messaggi di speranza e positività al pubblico: gli adulti non stanno facendo altrettanto, anzi sono stati quelli più severi e meno empatici nei confronti delle situazioni difficili che si sono venute a creare nella casa.

Non è un caso, ad esempio, che gli unici che hanno cercato di comprendere e consolare Marco Bellavia sono stati alcuni ventenni del gruppo: Antonella Fiordelisi ha ascoltato e abbracciato il mental coach in più occasioni, George e Luca gli hanno dato delle pacche sulla spalla vedendolo sofferente.