Il trattamento che ha ricevuto Marco Bellavia nella casa del GF Vip, è al centro dell'attenzione mediatica: secondo diversi spettatori, infatti, le pesanti critiche che la maggior parte dei concorrenti hanno rivolto al compagno d'avventura, avrebbero influito nella sua decisione di abbandonare il gioco. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, nelle scorse ore, ha aggiunto che sia Alfonso Signorini che gli autori del programma sarebbero arrabbiati con quei concorrenti che hanno offeso e vessato il coinquilino per giorni, e starebbero pensando ad una severa punizione.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento col GF Vip

Sta facendo molto discutere l'addio di Marco al GF Vip 7 meno di due settimane. Il comunicato col quale la produzione ha ufficializzato il ritiro del concorrente, non chiarisce il perché si è arrivati a questo punto, anche se pare sia stata del diretto interessato la decisione finale di abbandonare il gioco.

Tra i telespettatori è montata una polemica sul trattamento che Bellavia ha ricevuto tra le mura di Cinecittà: sono stati diversi, infatti, i concorrenti che hanno offeso e sottovalutato la situazione psicologica del coinquilino.

Fonti vicine al programma, però, sostengono che anche gli addetti ai lavori avrebbero valutato male la reale situazione personale del mental coach, cose se in pochi si fossero accorti del suo disagio interiore.

Tensione tra le mura del GF Vip

La notizia del ritiro di Marco dal GF Vip, ha spinto molti fan a prendersela sia con quei concorrenti che l'hanno attaccato ripetutamente nei giorni scorsi, che con gli addetti ai lavori che non hanno fatto nulla per tutelarlo.

Tra i più arrabbiati per la situazione che si è venuta a creare nella casa nell'ultima settimana, ci sarebbe anche il presentatore, uno dei primi ad accorgersi del malessere di Bellavia nel corso della puntata di giovedì scorso.

Alessandro Rosica ha usato i social network per far sapere che Alfonso sarebbe fuori di sé per come gli altri partecipanti hanno trattato l'ormai ex compagno d'avventura, pur vedendolo in evidente difficoltà, per questo starebbe meditando di prendere seri provvedimenti.

"A seguito degli ultimi eventi che il branco avrebbe riservato a Marco, Signorini e gli autori starebbero pensando a una punizione", ha raccontato l'esperto di gossip prima di rivelare lo stato d'animo di chi lavora per il reality-show nell'ultimo periodo.

Attesa per la quinta puntata del GF Vip

Rosica si è fatto portavoce di un rumor che starebbe circolando da ore tra gli addetti ai lavori, ovvero da quando è stata ufficializzata l'uscita di scena di Bellavia.

"Signorini e gli autori sono imbestialiti", ha raccontato l'esperto di cronaca rosa in un tweet.

Un altro rumor che sta circolando sul web a poco più di 24 ore dalla quinta puntata del GF Vip, sostiene che la produzione del reality Mediaset potrebbe punire severamente quei vip che hanno dimostrato poca empatia con il coinquilino, anzi l'hanno attaccato e deriso pur vedendo in difficoltà. Una parte del pubblico chiede la squalifica per quei concorrenti che si sono distinti in negativo, e tra questi spiccano Gegia, Ginevra, Charlie, Elenoire e Giovanni.

Appare piuttosto improbabile, però, che Alfonso acconsenta all'espulsione diretta di una parte del cast, anche se si tratterebbe di un motivo serio, che lancerebbe un messaggio importante al pubblico che guarda il programma e chiede che vengano presi provvedimenti per quello che è accaduto a Marco.