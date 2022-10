Tensioni dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 3 ottobre. La diretta del reality show è stata a dir poco ricca di colpi di scena, dato che si è parlato a lungo del caso Marco Bellavia, che ha spinto la produzione a prendere dei seri provvedimenti nei confronti di alcuni dei vipponi in gara.

Subito dopo la diretta non sono mancati i commenti e, in particolar modo Antonella Fiordelisi, è tornata a scagliarsi duramente nei confronti di Gegia mentre Patrizia Rossetti non ha nascosto la sua crisi.

Ginevra squalificata e Ciacci fuori dalla casa del GF Vip

Nel dettaglio, la puntata serale del GF Vip 7 di questo lunedì è stata caratterizzata dalla polemica legata al caso Marco Bellavia, che ha spinto gli autori del reality show a procedere con dei provvedimenti molto severi.

Per prima cosa si è optato per la squalifica immediata di Ginevra Lamborghini che, ieri sera, è stata cacciata definitivamente dal programma dopo le sue frasi poco carine nei confronti di Bellavia.

A seguire, poi, c'è stato un televoto flash che ha visto protagonisti Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi.

In questo caso è stato il pubblico da casa a dover scegliere chi eliminare definitivamente dal cast del reality show e, ad avere la peggio, è stato Giovanni Ciacci.

Tensioni dopo la puntata del GF Vip: Antonella spara a zero su Gegia

Subito dopo la puntata del GF Vip in casa si respirava un clima particolarmente teso e, tra quelle apparse sul piede di guerra c'è stata Antonella Fiordelisi, l'unica che aveva mostrato un minimo di umanità nei confronti di Marco.

Antonella si è scagliata duramente contro Gegia, arrivando a sparare a zero contro la concorrente per la sua mancata sensibilità.

"È un'insensibile, non ha cervello per capire, crede tutt'ora di avere ragione", ha sbottato Antonella che ha così sparato a zero contro Gegia dopo averla vista piangere per l'eliminazione di Giovanni Ciacci e non per quanto fosse accaduto a Marco.

"Gegia è un'ignorante insensibile perché non ci arriva a capire di aver sbagliato.

Si è messa a piangere per Ciacci", ha aggiunto ancora Fiordelisi.

Patrizia Rossetti in crisi dopo la puntata del GF Vip 7

E poi ancora, subito dopo la puntata serale del GF Vip di questa settimana c'è stato anche l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti che, non avendo gradito quanto fosse successo in diretta, non ha nascosto che le piacerebbe poter abbandonare il gioco.

"Questa cosa non l'ho superata perché non la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all'uscita. Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata", ha sbottato Patrizia Rossetti al termine della diretta.