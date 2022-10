Mancano poche ore all'inizio di un'attesissima puntata del GF Vip 7. Il 3 ottobre, infatti, Alfonso Signorini si occuperà di quello che è accaduto nei giorni scorsi a Marco Bellavia, "costretto" ad abbandonare la casa anche a causa dei comportamenti poco comprensivi della maggior parte dei compagni d'avventura. Le urla che sono arrivate dall'esterno della casa, hanno allarmato il cast, che ora si aspetta una pesante tirata d'orecchie e anche un provvedimento disciplinare.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Sembra di essere tornati indietro negli anni, quando del GF Vip si parlava quasi esclusivamente di Aida Nizar e di come veniva trattata dalla maggioranza dei suoi compagni d'avventura.

Da oltre una settimana, infatti, i media si stanno occupando del "caso Bellavia", ovvero dei comportamenti assurdi che alcuni concorrenti hanno avuto con Marco finché non ha abbandonato il gioco.

La quasi totalità dei telespettatori, infatti, sostiene che i vipponi avrebbero messo in atto un "tutti contro uno" da pelle d'oca, arrivando ad isolare il coinquilino nonostante il palese disagio interiore che aveva manifestato.

Il pubblico da casa si è schierato immediatamente dalla parte del mental coach, puntando il dito contro quei protagonisti del reality che per giorni l'hanno offeso, vessato e portato all'esasperazione.

Il parere del pubblico del GF Vip

Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, alcuni concorrenti del GF Vip sono riusciti a captare le grida di qualcuno che si è appostato fuori dalla casa per fargli arrivare un chiaro messaggio.

Una signora che si fa chiamare la "regina di Roma", infatti, si è fatta portavoce dei telespettatori e ha informato Gegia, Giovanni e Ginevra che in pochi gradiscono la loro presenza nel programma, soprattutto per come hanno trattato Marco finché è stato in gioco.

"Fate schifo per quello che gli avete fatto, dovete uscire! Avete fatto del bullismo.

Tutta Italia è con lui", è il riassunto delle urla che qualche vippone ha intercettato nelle scorse ore dal giardino della casa più spiata d'Italia.

Queste parole hanno allarmato gli inquilini di Cinecittà, probabilmente perché nessuno si era ancora reso conto della gravità di quello che è successo a Bellavia e di come la gente ha risposto ai comportamenti poco empatici della quasi totalità del gruppo (solo Luca e Antonella hanno avuto parole di conforto per Marco, e gli spettatori se ne sono accorti e li hanno apprezzati tanto per questo).

Possibili squalifiche in arrivo al GF Vip

I concorrenti del GF Vip hanno commentato in modo diverso le informazioni che sono arrivate dall'esterno della casa.

Ginevra Lamborghini ha riflettuto su quanto è successo e ha fatto mea culpa: anche se con un evidente ritardo, la ragazza si è resa conto di aver esagerato con Marco e ora teme delle conseguenze.

Elenoire, invece, si è mostrata abbastanza stizzita dalle grida che sono arrivate contro alcuni compagni d'avventura e, parlando con Sara, ha detto: "Ci subiremo tutta la tiritera".

Anche Manfuso ha concordato sul fatto che nel corso della quarta diretta fioccheranno rimproveri per quasi tutto il gruppo: "Prepariamoci, domani ci saranno i buoni e i cattivi".

I telespettatori chiedono in massa che chi ha offeso e isolato Bellavia venga squalificato dal gioco, ma appare piuttosto improbabile che gli addetti ai lavori caccino dal gioco quattro/cinque protagonisti tutti insieme.

Signorini e il suo staff, però, non possono ignorare quanto è accaduto, anche perché degli sponsor del programma si stano dissociando dal comportamento dei vipponi, così come stanno facendo molti ex gieffini.

Maria Teresa Ruta, ad esempio, sui social network ha affermato: "Questo Grande Fratello Vip mi fa schifo".