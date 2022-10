L'uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip 7 ha alzato un polverone: il pubblico del reality è rimasto indignato da come i concorrenti hanno trattato l'ex inquilino della casa più spiata d'Italia. In un momento di difficoltà dichiarata, per via di un disagio psichico, Marco non solo non è stato aiutato ma addirittura è stato emarginato e apostrofato con appellativi che lasciano a dir poco a desiderare. Sui social, tutti - gente comune e personaggi famosi - si sono schierati con l'ex volto di Bim Bum Bam condannando quasi tutti gli altri Vipponi, E adesso anche Adriana Volpe si è esposta, postando un video sul suo profilo Instagram in cui senza tralasciare nome e cognome di ogni concorrente ha puntato il dito senza risparmiare neanche l'amico Giovanni Ciacci.

Il mondo del web ha apprezzato non poco le parole di Adriana.

L'indignazione della Volpe

Mentre gli sponsor del GF Vip hanno preso le distanze dall'atteggiamento avuto dai partecipanti al programma e il pubblico si attende per la diretta di questa sera una punizione esemplare per i concorrenti, Adriana Volpe si è esposta per esprimere la sua implacabile idea sui fatti che si stanno verificando in casa. 'Cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria', ha esordito l'ex opinionista del GF, aggiungendo che si sarebbe aspettata ben altro dal programma che aveva puntato sulla presenza di Ciacci per lanciare un messaggio di inclusività.

E proprio a proposito di Giovanni Ciacci, Adriana, dopo aver criticato Elenoire Ferruzzi che ha fatto a Marco ciò che lei ha sempre subito da pare del mondo esterno, ha affermato che non riesce a capire cosa sta succedendo all'amico.

Giovedì scorso, l'ex opinionista era entrata in casa per supportare il costumista ma adesso ne prende completamente le distanze. 'Giovanni, Carolina ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B?', ha detto poi Volpe tirando in ballo anche la Marconi.

Il pubblico approva il video di Adriana

Critiche da parte di Adriana anche per Wilma Goich che ha liquidato la richiesta d'aiuto di Bellavia affermando che lui stesso è la causa dei suoi problemi.

Non si sono salvate neanche Patria Rossetti, Ginevra Lamborghini e Gegia che non hanno saputo capire il dolore interiore dell'ex concorrente. 'Per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione', ha sentenziato infine la presentatrice.

Sui social c'è stato un plebiscito a favore della Volpe: non sono pochi gli utenti su Twitter che hanno affermato che la presenza di Adriana come opinionista avrebbe fatto la differenza in una situazione come questa. E come ne verrà fuori adesso Signorini? La risposta è rimandata a questa sera.