Dopo la diffusione della notizia dell'abbandono di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7, sui social è scoppiato un vero e proprio caso. Vip e non si sono schierati con l'ex volto di Bim Bum Bam, che soffre di depressione e il cui grido d'aiuto non è stato accolto dagli altri coinquilini, se non da pochissimi.

In questo contesto, hanno destato ancora più scalpore le ultime parole di Giovanni Ciacci che non appare pentito dal "caso Bellavia", ma che pare avere tutta l'intenzione di infierire sugli altri inquilini, soprattutto i più giovani, per poterli eliminare dal gioco il prima possibile.

Le frasi di Ciacci

Mentre su Twitter l'hashtag #iostoconMarco è in tendenza da ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip 7, gli inquilini sembrano non comprendere la gravità dei fatti accaduti e le conseguenze che questi potrebbero avere. Mentre invece, sui social, viene da qualcuno invocata l'espulsione per tutti quei concorrenti che non solo non hanno preso in considerazione il malessere psichico di Bellavia, ma che in alcuni casi si sono accaniti contro di lui.

Tra gli inquilini presi più criticati sul web ci sono Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini (la quale nelle ultime ore pare abbia maturato l'intenzione di scusarsi con Marco) e Giovanni Ciacci. Quest'ultimo, in particolare, sta facendo discutere per le affermazioni si è lasciato sfuggire.

'Un Marco ce lo siamo levati dai co*****i', ha detto il costumista parlando con Pamela Prati, dimostrando di non comprendere il malessere di Bellavia.

Ma non è tutto, Ciacci ha proseguito - parlando con altri paertecipanti - dicendosi determinato a mandare via dalla casa ogni concorrente che potrebbe essere un 'pericolo' ai fini del gioco.

Non per questo le sue parole sono apparse meno gravi a chi ascoltava la diretta del GF Vip. 'Mirare, puntare, fuoco', ha proseguito Ciacci con alcuni termini che sono apparsi inadeguati al contesto del gioco. In particolare, secondo il costumista: "Se vogliamo avere la sopravvivenza dobbiamo fare come gli elefanti, sennò finiamo come i mammut”.

Cresce il malcontento sui social

Le frasi già ritenuti pesanti da molti utenti del web sono apparse ancora più gravi visto che a pronunciarle è stato proprio Ciacci, che aveva dichiarato di entrare in casa con l'intento di combattere il pregiudizio social contro chi è sieropositivo come lui. 'Ciacci tratta le persone come se fosse un cacciatore in cerca di prede', ha scritto un utente, 'Il predichi bene ma razzoli male spiegato', ha fatto eco un altro internauta.