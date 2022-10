Nella serata di lunedì 3 ottobre è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Signorini ha usato parole dure nei confronti di alcuni concorrenti della settima edizione del reality show. In particolar modo, il presentatore ha annunciato provvedimenti per chi si è comportato male con Marco. Inoltre, Alfonso ha commentato le parole di Gegia, in merito a Bellavia, pronunciate durante la pubblicità. Anche l'account ufficiale della trasmissione ha pubblicato un post, giudicando negativamente il commento della gieffina.

GF Vip, puntata del 3/10: Gegia fa un commento durante la pubblicità, Alfonso Signorini la rimprovera

Alfonso Signorini non ha condotto una puntata semplice del GF Vip. Il quinto appuntamento del reality show ha visto come argomento principale, l'abbandono volontario di Marco Bellavia, avvenuto nei giorni scorsi. Durante la serata, in una pubblicità, dopo che il conduttore aveva fatto la ramanzina ai concorrenti della casa più spiata d'Italia, è accaduto un altro fatto spiacevole. Terminati gli spot, il giornalista si è collegato con l'appartamento di Cinecittà, affermando: ''Siamo andati in pubblicità e ho sentito un'altra cavolata''. A quel punto, durante la diretta è stato mandato in onda un video, con le parole pronunciate da Gegia, sulla vicenda dell'ex gieffino.

GF Vip: il commento di Gegia su Marco Bellavia

In particolar modo, durante la pubblicità, Gegia ha commentato l'uscita di Marco Bellavia, affermando: ''Dovevamo allora tenercelo, sentire le cavolate che diceva e dire bravo tesoro, bravo''. A quel punto, Alfonso Signorini ha fatto notare alla concorrente della settima edizione del GF Vip: ''Questo è il riassunto della serata che abbiamo fatto finora?''.

Inoltre, il conduttore del reality show ha anche fatto notare che la gieffina è anche iscritta all'ordine degli psicologi, affermando: ''Detto da una che è iscritta all'albo degli psicologi? Aiutami a capire. Non è l'unica scemenza che hai detto''.

GF Vip: anche l'account social del reality si dissocia dalle parole di Gegia

Anche l'account social della trasmissione di Canale 5 ha pubblicato il video con le parole di Alfonso Signorini a Gegia e si è dissociato da quanto ha affermato la concorrente del Grande Fratello Vip.

In particolar modo, sul profilo Instagram del GF Vip è stato condiviso il filmato, con la seguente didascalia: ''Gegia, da te non ci aspettiamo parole del genere. E non è certamente l'unica scemenza pronunciata da te in questi ultimi giorni''. Durante la quinta puntata, due concorrenti hanno dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia, a causa del loro comportamento nei confronti di Marco Bellavia. A tal proposito, Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato in un televoto flash.