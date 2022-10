Il ritiro di Marco Bellavia dal GFVip7 continua a far discutere. Domenica 2 ottobre, mentre alcuni concorrenti si trovavano in giardino, hanno sentito delle urla provenire dall'esterno della casa di Cinecittà. In particolare una voce femminile ha gridato delle frasi contro i partecipanti al reality, in particolare attaccante Gegia.

L'episodio 'incriminato'

Nel primo pomeriggio di domenica 2 ottobre, alcuni concorrenti si trovavano in giardino per parlare e prendere un po' di sole.

A un certo punto si sono sentite delle urla femminili provenire dall'esterno della casa del GFVip7: "Gegia, fai schifo".

La stessa voce ha poi attaccato tutti i concorrenti per l'atteggiamento avuto nei confronti di Bellavia: "Avete fatto bullismo contro Marco".

Mentre Luca Salatino si stava alzando in piedi per capire meglio cosa stesse accadendo all'esterno, la regia ha deciso di alzare subito il volume della musica, quindi non è stato possibile sentire nient'altro.

Era già capitato anche nelle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip che alcuni fan andassero fuori dalla casa di Cinecittà per portare dei messaggi, sebbene i concorrenti per regolamento non possano ricevere informazioni su ciò che accade all'esterno del programma.

Intanto, parlando con Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini ha ammesso le proprie colpe, spiegando che forse si è comportata male nei confronti di Bellavia, non capendo la sua reale richiesta di aiuto.

Alcuni giorni fa Marco Bellavia aveva chiesto aiuto ai suoi compagni d'avventura. L'ex conduttore di Bim Bum Bam si era detto sicuro che se una persona in difficoltà venisse aiutata da 22 persone, probabilmente riuscirebbe a superare ogni ostacolo.

A quanto pare però la richiesta di aiuto del concorrente è stata colta praticamente solo da Antonella Fiordelisi: l'ex sportiva ha offerto sostegno un abbraccio al coinquilino, che poi il 1° ottobre ha lasciato la casa.

I pareri di alcuni ex concorrenti delle passate edizioni del GF

Sui social, intanto, diversi ex concorrenti di precedenti edizioni del reality show hanno deciso di spezzare una lancia a favore di Marco Bellavia.

Alex Belli ha scritto su Twitter. "Lo spettacolo finisce nel momento in cui ci si dimentica l'umanità". In una breve clip, Francesco Oppini ha affermato che le persone che hanno bisogno vanno aiutate, anziché messe in un angolo.

Miriana Trevisan ha precisato che il GFVip viene visto da milioni di telespettatori, quindi la ghettizzazione e il bullismo sono cose disumane. Stefania Orlando ha detto: "Mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo". Anche Manila Nazzaro ha difeso Marco Bellavia, mentre Veronica Satti ha utilizzato parole più dure: "Non era Marco che doveva uscire, ma tutto quel branco".