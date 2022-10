La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 3 ottobre, è stata seguitissima. Come era prevedibile, quasi 3 milioni e mezzo di persone hanno guardato la diretta quasi interamente dedicata al "caso Bellavia" e ai provvedimenti che la produzione ha preso verso alcuni concorrenti del cast. A gioire per la squalifica di Ginevra e per l'eliminazione di Giovanni, sono stati in moltissimi anche sui social network per tutta la durata della trasmissione.

Aggiornamenti sui numeri del Grande Fratello Vip

La severità con la quale Alfonso Signorini ha trattato il "caso Bellavia", probabilmente è stata la chiave per il successo della puntata del Grande Fratello Vip del 3 ottobre.

La mattina di martedì 4, infatti, sono stati pubblicati i numeri che ha fatto registrare la diretta di lunedì e, forse un po' a sorpresa, il reality-show ha risalito la china dopo un inizio incerto.

A seguire la strigliata che il conduttore ha fatto ai concorrenti per come hanno trattato Marco, sono stati 3,3 milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 25%.

Questi ascolti premiano il programma di Canale 5 e anche chi ha deciso di usare il pugno duro contro quello che il pubblico ha sempre definito il "branco".

I provvedimenti disciplinari che sono stati presi verso cinque vipponi (due sono stati esclusi dal gioco ieri sera, gli altri se la sono cavata), hanno convinto quasi la totalità della gente a casa.

Le punizioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip

Gli ascolti che il Grande Fratello Vip ha ottenuto il 3 ottobre, sono nettamente superiori a quelli delle quattro puntate precedenti, segno che c'era molta curiosità da parte del pubblico su come sarebbe stato affrontato lo spinoso caso della salute mentale di Marco Bellavia.

La quinta diretta del reality Mediaset è stata commentatissima anche sui social network, dove l'hashtag "GFVip" è stato in tendenza per ore anche dopo che Alfonso Signorini ha dato la buonanotte.

A proposito del presentatore, in migliaia si sono esposti per complimentarsi con lui per come ha affrontato una delle serate più difficili per lui da quando è alla guida del format di Canale 5.

Il fatto che il direttore si sia preso parte della responsabilità di quello che è successo a Marco (non rendendosi conto che stava poco bene quando l'ha visto per i provini), l'ha avvicinato ai fan che, forse inaspettatamente, si sono congratulati con lui per la fermezza con la quale ha gestito una situazione tutt'altro che semplice.

Le lamentele di Patrizia al Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci sono stati "cacciati" durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip: la ragazza è stata squalificata per la frase "Marco merita di essere bullizzato", lo stylist non è stato salvato dal pubblico nel televoto flash che lo vedeva contrapposto a Gegia, Elenoire e Patrizia.

A proposito di quest'ultima, alla fine della diretta di lunedì sera si è lamentata per come è stata trattata dal conduttore.

Rossetti ha storto il naso per essere stata inserita nel gruppo dei concorrenti che più hanno esagerato con Bellavia, il tutto per aver detto che se stava poco bene non sarebbe mai dovuto entrare nella casa.

L'annunciatrice tv non ha escluso che presto potrebbe abbandonare il gioco, e lo stesso ha fatto Sara, fortemente risentita per i continua attacchi che le fa Sonia Bruganelli dallo studio.

La settima edizione del GF Vip, dunque, ora deve ripartire e già giovedì prossimo gli addetti ai lavori dovranno cercare di tenere alta l'attenzione dei fan sui vipponi che sono rimasti in gioco, a partire dai preferiti Antonella, Luca e George.