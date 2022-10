L'abbandono di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip ha letteralmente infuocato il popolo del web e non solo. Molti sono i telespettatori che si sono sentiti in dover di dimostrare la propria solidarietà a Marco e condannare gli atti di bullismo attuati dagli altri inquilini del GF. A distanza di 5 giorni dal ritiro dell'uomo, dalla casa più spiata d'Italia, Bellavia è pronto a ritornare davanti alle telecamere, deciso a raccontare la sua verità dinanzi a tutta Italia.

Marco ritornerà al GF

A dare l'anticipazione dell'imminente ritorno di Marco al Grande Fratello Vip, è stata Federica Panicucci durante la puntata odierna di Mattino Cinque.

La conduttrice ha così annunciato: "Marco Bellavia romperà il silenzio. Questa sera vi anticipo che Marco tornerà parlerà ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip e racconterà delle rivelazioni clamorose". Non è ancora chiaro se Bellavia sarà in puntata fisicamente o in collegamento da casa, in quanto inizialmente le condizioni psico-fisiche dell'ex conduttore, hanno reso impossibile l'ospitata in studio durante la puntata di lunedì 3 ottobre. Probabilmente l'uomo racconterà tutti i motivi che l'hanno spinto ad uscire dalla casa e, soprattutto, il suo percorso una volta ritornato alla vita di tutti i giorni. Non resta dunque che attendere la puntata di giovedì 6 ottobre per avere ulteriori notizie in merito alla salute di Marco Bellavia e ascoltare cosa ha da dire.

Anticipazioni GF Vip puntata del 6 Ottobre

Il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip e la riapertura del caso di bullismo nei suoi confronti, non sarà però l'unico colpo di scena che vedranno i telespettatori del reality questa sera. Non mancheranno infatti, durante l'appuntamento, anche le nuove nomination che vedranno coinvolti i vipponi e, durante la puntata di lunedì 10 ottobre, uno di questi dovrà definitivamente abbandonare poi la casa.

Si parlerà sicuramente anche del triangolo amoroso instaurato nelle ultime ore tra Alberto, Edoardo ed Antonella, triangolo che continua a far discutere per gli atteggiamenti di Edoardo, un giorno molto vicino ad Alberto e il giorno dopo vicino alla Fiordalisi. Spazio poi anche al ritiro di Sara, ritiratasi perchè non si sentiva, dopo le vicende di Bellavia, di continuare il gioco in un clima a lei non consono.

Si parlerà anche di Antonino, sempre più vicino anche a Giaele, la quale è entrata in casa sposata ma ha sempre dichiarato di avere una relazione aperta con suo marito. Non resta dunque che collegarsi alle 21:40 su Canale 5 e aspettare il racconto di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.