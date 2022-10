La Juventus è pronta a ritrovare Paul Pogba. Il centrocampista francese in questi giorni ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo: in estate il centrocampista ha subito un infortunio al menisco, inizialmente decise di fare una terapia conservativa che però non è stata utile e quindi a inizio settembre il giocatore ha deciso di effettuare l'intervento chirurgico.

Intanto di recente è stata intervistata l'agente sportivo del giocatore Rafaela Pimenta, la quale fra i vari argomenti ha parlato anche della situazione difficile che ha vissuto Pogba in merito alle accuse pesanti di suo fratello Florentin.

Il giocatore della Juventus aveva parlato di un tentativo di estorsione, che ha denunciato sia alla polizia italiana che a quella francese.

L'agente sportivo Pimenta ha parlato del ricatto che ha riguardato Pogba

'Pogba ha vissuto una brutta avventura? Già. Un problema che è presente fra i calciatori, quello di vivere situazioni di tensione o di ricatto. Vengono minacciati perché sono soggetti molto esposti', sono queste le dichiarazioni di Rafaela Pimenta in riferimento al tentativo di estorsione che ha riguardato Paul Pogba.

Fra marzo e luglio 2022 sarebbero stati chiesti al centrocampista circa 12 milioni di euro: in questo fatto sarebbe stato coinvolto anche suo fratello Florentin, che sarebbe complice di chi ha provato a ricattare il giocatore francese.

L'agente sportivo ha aggiunto: 'I giocatori hanno paura a denunciare queste cose perché temono il danno di immagine o si vergognano. Così tacciono e vivono situazioni difficili'.

Rafaela Pimenta ha spiegato che la situazione è migliorata quando Pogba ha deciso di denunciare pubblicamente il tentativo di ricatto che lo ha riguardato.

Secondo l'agente sportivo, infatti, tacere non aiuterebbe la situazione e in tutto questo è molto importante il ruolo dei procuratori per i giocatori.

Paul Pogba potrebbe rientrare contro il Paris Saint-Germain o contro l'Inter

Il centrocampista Paul Pogba nel frattempo ha ripreso ad allenarsi con il gruppo bianconero in questi giorni.

La Juventus ha pubblicato immagini e video del giocatore, che è sembrato sorridente.

Dovrebbe rientrare materialmente in campo ad inizio novembre: in particolare potrebbe essere disponibile per il match di Champions League contro il Paris Saint-Germain o eventualmente per quello di campionato contro l'Inter.