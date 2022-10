Sabato 1° ottobre 2022 Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 7. L'uomo - fin dai primi giorni - aveva chiesto aiuto per le proprie fragilità, non trovando però alcuna solidarietà dagli altri coinquilini, se non da pochissimi.

Nelle scorse ore, molti telespettatori hanno espresso indignazione sui social, tra cui anche l'ex gieffina Maria Teresa Ruta, che è intervenuta su Instagram per difendere Bellavia.

Le parole di Maria Teresa Ruta contro molti inquilini del GF Vip 7

"Era partito benissimo con paroloni di come parità, integrazione, parlando di malattie, di patologie", ha esordito così Maria Teresa Ruta, parlando dei primi giorni del GF Vip 7.

"E poi che succede? Che Marco Bellavia prende la porta e se ne va, che è nominato da tutti, ma non viene compreso", ha poi continuato su Instagram la conduttrice classe 1960, prendendo le difese di Bellavia.

"Non lo conosco per niente, ma da spettatrice mi aspettavo quello che non c'è stato: provare a comprenderlo, sostenerlo", ha inoltre aggiunto Ruta, facendo intuire di essere rimasta delusa dall'atteggiamento della maggior parte degli inquilini verso l'ex conduttore milanese. "Questo GF mi fa proprio schifo", ha infine chiosato l'ex gieffina.

I commenti di alcuni spettatori su Twitter in difesa di Bellavia

Oltre a Maria Teresa Ruta, sono intervenuti sui social diversi telespettatori del GF Vip 7 per difendere Marco Bellavia, esprimendo disprezzo nei riguardi della maggior parte del cast del programma.

"La solidarietà a Marco Bellavia fatela smettendo di guardare un programma gestito da gente che non fa niente per preservare la salute e la stabilità di un concorrente. Indelicatezza e inadeguatezza da parte del resto del cast, dalla produzione, da Signorini, da tutti", ha commentato duramente un utente su Twitter.

"Devo dire che la situazione di Marco Bellavia mi lascia con un grande rammarico.

Il contesto era troppo per lui, ma anche il gruppo intorno si è rivelato di una cattiveria allucinante. Spero che lunedì ci sia un provvedimento per le parole dette", ha scritto qualcun altro nella speranza che la produzione prenda delle misure punitive verso gli inquilini che si sono comportati scorrettamente con Bellavia.

C'è chi inoltre protesta, sperando nella chiusura anticipata del reality show di Canale 5: "Mi raccomando fino a domani sera, teniamo in tendenza su Twitter #iostoconMarcoBellavia, #iostoconMarco. Si devono vergognare e chiudere il programma".

L'intervento social di Elena Travaglia, ex moglie di Bellavia

Anche Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia ha voluto commentare ciò che è accaduto all'uomo. "Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già più volte chiesto aiuto, ma nessuno in casa l'ha aiutato" ha scritto la donna sui social, usando l'hashtag #vergogna. "A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle", ha infine chiosato l'ex consorte di Bellavia.