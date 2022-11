Alberto Genovese durante le violenze sarebbe stato lucido e vigile e ricercava solamente il massimo piacere personale: sono queste le motivazioni che hanno portato, lo scorso settembre, il gup di Milano Chiara Valori, a condannare l'ex imprenditore digitale 43enne a 8 anni e 4 mesi per aver reso incosciente (con un mix di droghe) e violentato, in due distinte occasioni, due ragazze di 18 e 23 anni.

Genovese è stato arrestato nel novembre 2020 e, inizialmente, il caso di cronaca è stato seguito dai pm Rosaria Stagnaro, Paolo Filippini e dall'aggiunto Letizia Mannella che avevano chiesto, evidenziando un "un quadro di degrado umano e devastazione" una condanna a 8 anni di carcere.

Alberto Genovese sarebbe stato vigile durante le violenze

Nelle scorse ore sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna all'imprenditore del web Alberto Genovese, accusato di aver drogato e violentato nel luglio 2020, una 23enne a Ibiza (nella sua "Villa Lolita") e, nell'ottobre dello stesso anno, una 18enne a "Terrazza Sentimento" (il suo lussuoso attico nel centro di Milano).

"Lo scopo perseguito dall'imputato evidentemente è stato sempre quello della ricerca del massimo piacere personale", ha dichiarato il Gup definendo "pregnante" la spregiudicatezza e l'intensità del dolo con cui Genovese ha "perseguito l'intento edonistico". Inoltre, ha aggiunto che - come testimoniato dalle riprese delle videocamere interne installate nella camera da letto di "Terrazza Sentimento" - l'imprenditore ha agito sempre in condizioni vigili mentre, al contrario, la modella 18enne si trovava in uno stato di sostanziale incoscienza.

La Gup non ha ritenuto Alberto Genovese seminfermo di mente

Nelle motivazioni si legge anche che la Gup milanese ha respinto la tesi avanzata dalla difesa di Alberto Genovese della seminfermità mentale legata anche all'uso di cocaina. Per il giudice, infatti, il comportamento dell'uomo è apparso, sin dalle ore immediatamente successive ai fatti, lucido e orientato.

Questa condotta sarebbe documentata dal fatto che dopo gli abusi nel suo attico milanese, risalenti alla notte del 10 ottobre 2020, non solo ha cancellato le registrazioni del sistema di videosorveglianza, ma anche ha consegnato al suo braccio destro Daniele Leali 8mila euro da dare alla giovane vittima con l'intento di metterla a tacere.

Per analoghe ragioni, a quanto sembra, circa un mese più tardi, avrebbe dato a un'altra ragazza del denaro. Per il gup, quindi, non può, in alcun modo, dirsi dimostrato che il particolare funzionamento psichico dell'imputato sia evoluto in un disturbo della personalità. Non vi sarebbe neppure prova che questo abbia indotto, incolpevolmente, Alberto Genovese alla tossicomania.