Giandavide De Pau, il presunto killer di Prati a Roma, avrebbe voluto lasciare l'Italia e fuggire all'estero. Per procurarsi un passaporto falso, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti che si stanno occupando del caso di cronaca nera, avrebbe anche dato 600 euro ad un'amica. L'uomo, 51 anni, è accusato di aver ucciso tre donne che vivevano in due appartamenti differenti e da sabato 19 novembre è detenuto nel carcere di Regina Coeli. Nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre, è comparso davanti al Gip per interrogatorio di convalida del fermo.

Giandavide De Pau pronto a fuggire all'estero

Ascoltato per circa 7 ore negli uffici della questura di Roma, Giandavide De Pau, ha ripetuto più volte di non ricordare nulla del triplice omicidio di tre escort di cui è accusato e che avrebbe commesso, nella giornata di giovedì 17 novembre, nell'elegante e centralissimo quartiere Prati di Roma. Tuttavia, le sue parole non troverebbero riscontro nell'attività investigativa fin qui svolta. Secondo gli inquirenti, infatti, il 51enne romano, un tempo autista del boss Michele Senese, non solo avrebbe agito con sprazzi di lucidità, ma prima di essere braccato avrebbe cercato di scappare all'estero.

Per questo motivo - subito dopo aver ucciso Li Yan Rong, 55 anni, detta Lia, e Yang Junxia, 45 anni in via Riboty e Martha Castano Torres in via Durazzo - avrebbe raggiunto in un B&B in zona Termini un'amica cubana la quale, la sera prima, aveva consumato massicce dosi di sostanze stupefacenti.

Da quanto ricostruito, le avrebbe dato, o forse semplicemente promesso, una somma di denaro pari a 600 euro per farsi procurare un documento falso con il quale lasciare il Paese. Dunque, sarebbe stato in qualche modo consapevole di "avere le ore contate", Sembra che la stessa amica sudamericana, in passato, lo avesse messo in contatto con Martha.

Convalidato il fermo per Giandavide De Pau

In mattinata Giandavide De Pau, assistito dall'avvocato Alessandro De Federicis, è stato interrogato dal Gip. Da quanto si apprende l'imputato - accusato di omicidio plurimo aggravato e detenuto in regime di "grandissima sorveglianza", si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere; al termine dell'udienza, il giudice ha deciso di accogliere la richiesta della pm Antonella Pandolfi, che aveva sottolineato il rischio di reiterazione di reato e la sua pericolosità.

"Il suo profilo psichiatrico - ha puntualizzato il legale di De Pau - andrà esaminato anche dalla procura. Giandavide De Pau era libero in quanto non aveva titoli per essere detenuto, e nessuno, neppure gli psichiatri che lo avevano visitato, si erano resi conto della sua pericolosità". Il legale, davanti ai cronisti, parlando del suo assistito ha escluso che fosse in grado di organizzare una fuga all'estero e ha commentato: "Non ha memoria o contezza di quello che è accaduto".