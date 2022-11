Nella casa del Grande Fratello Vip nella giornata di sabato 12 novembre quattro concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus, si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. La comunicazione ufficiale è arrivata da parte della produzione del reality di Mediaset.

In queste ore intanto il concorrente Antonino Spinalbese ha detto: 'Non sento i sapori, ma sono negativo, ho solo le placche'.

Antonino dichiara di non sentire i sapori pur essendo negativo

Nella giornata di questa domenica 13 novembre Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen, ha rivelato agli autori del Grande Fratello Vip di non sentire più i sapori.

Immediatamente è quindi scattato l’allarme e quindi gli è stato fatto l’ennesimo tampone di controllo. L’esito è stato tuttavia negativo. A quel punto Antonino ha rivelato: “Non sento i sapori ma sono negativo, ho solo delle placche in gola”. La coinquilina Oriana ha cercato di tranquillizzare il ragazzo dicendogli: “Magari sarai solo raffreddato”.

Covid al GF Vip, parla il virologo Bassetti

In seguito all'ufficialità dei casi di Coronavirus al Grande Fratello Vip, il portale di gossip Pipol Tv ha contattato il virologo Matteo Bassetti, il quale ha spiegato: “Spero che questa cosa dimostri negli studi televisivi che è inutile continuare a tamponare la gente per farla entrare in casa. È una cosa altamente sbagliata, quello che è accaduto dimostra ancora una volta che i tamponi non servono a nulla”.

L’intervistatore ha poi chiesto al virologo quali, secondo lui, sono le misure precauzionali che andrebbero adottate ora nel reality. Bassetti ha risposto dicendo che il virus è ormai dentro la casa e che quindi andranno osservate le persone, se qualcuno svilupperà sintomi verrà fatto il tampone e se esso risulterà positivo eventualmente verrà isolato.

Il virologo ha concluso dicendo: “Mi auguro che quello successo al GFVip, faccia capire che la filosofia dello zero Covid, adottata in Cina, non porta da nessuna parte”.

Aggiungendo: "La casa del GF dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020, 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e le varianti.

Il Covid non è più quello del 2020”.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda nella serata di lunedì 14 novembre, intanto la produzione continuerà sicuramente a fare tamponi non solo ai concorrenti della casa, ma anche a tutto lo staff della produzione, che entra in casa per fare alcuni lavori tecnici di vario tipo.