Quest'anno non c'è pace per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo il ritiro di Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra, l'eliminazione immediata di Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, e altri ritiri nel corso di questa stagione, questa volta le cose si sono complicate per Patrizia Rossetti. La regina delle televendite nella giornata di venerdì 11 novembre ha abbandonato la casa più spiata d'Italia a seguito di alcuni problemi di salute.

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello su Patrizia Rossetti

Già dalla serata di venerdì 11 novembre Patrizia Rossetti non era presente nella diretta di Mediaset Extra del Grande Fratello Vip. Questo ha allarmato i fans della conduttrice e anche il telespettatori del programma.

Sabato 12 novembre, il sito ufficiale del Grande Fratello ha pubblicato un post sul tutti i social e anche sulla pagina web, dicendo: "Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello. Rientrerà nella Casa appena possibile". Tuttavia non sono stati ancora divulgati i reali motivi di questo momentaneo abbandono da parte di Patrizia, ma, i fans più attenti del programma, hanno ipotizzato che la donna potesse avere la febbre. Questo perchè durante la puntata di giovedì 10 novembre, Rossetti ha più volte detto di avere freddo e di non sentirsi molto bene. Ad ogni modo per sapere i reali motivo della sua uscita, bisognerà attendere la puntata di lunedì 14 novembre 2022.

Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi sempre più distanti

Intanto nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, non c’è pace neanche per la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, dopo la puntata di giovedì 10 novembre, si sono distaccati. Nella giornata di venerdì 11 novembre, Antonella si trovava sotto le coperte insieme ad Oriana, e chiede ad Edoardo Tavassi, dove si trovava Edoardo Donnamaria.

Il fratello di Guendalina ha prontamente risposto: “Se ti manca, vai a cercarlo”. Tavassi ed Oriana hanno poi spiegato alla schermitrice di smetterla di fare strategie e di andare a parlare chiaro con Edoardo, cercando di riallacciare il rapporto piuttosto che usare atteggiamenti infantili, che non faranno altro che allontanare la persona.

Fiordelisi, dinanzi a questo ragionamento, ha risposto dicendo: “Domani lo stuzzico un pochettino”. I due concorrenti non si sono ritrovati d’accordo con il ragionamenti di Antonella e hanno risposto dicendo: “Inizia a parlare anziché fare sti giochetti”. Poco dopo, Edoardo Tavassi ha raggiunto Donnamaria in giardino e il volto di Forum, apprendendo quanto detto da Antonella, ha risposto: “Lei non ha capito che io non sto giocando, ma va bene non mi importa di nulla. Lei non mi ascolta, io gliel’ho detto più volte che la mia pazienza ha un limite, io sono stufo di queste continui discussioni”.