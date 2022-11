Lunedì 14 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 17esima puntata del GFVip7. Terminata la diretta Oriana Marzoli ha chiesto ad Antonino Spinalbese di dormire nello stesso letto, ma il 27enne ligure ha risposto in modo criptico. Nel dettaglio, Antonino ha spiegato che la produzione sarebbe preoccupata per i suoi sintomi riconducibili al Covid. Dunque, gli autori avrebbero chiesto al concorrente di non dormire con i suoi compagni d'avventura.

Antonino 'sorvegliato' speciale

I concorrenti del GFVip7 sono attenzionati in modo particolare, poiché lo scorso sabato quattro "vipponi" sono risultati positivi al Covid: si tratta di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Di conseguenza, tutti i concorrenti rimasti in casa sono costantemente sottoposti a dei controlli. Nei giorni scorsi, Antonino Spinalbese ha rivelato ai suoi compagni d'avventura di avere un forte mal di gola e di aver perso olfatto e gusto. Il tampone del 27enne ligure è negativo, Antonino ha però spiegato di avere delle placche in gola.

Al termine della 17esima puntata, Oriana ha chiesto ad Antonino di dormire nello stesso letto. Spinalbese però ha rivelato che la produzione sarebbe preoccupata per i suoi sintomi riconducibili al Covid: "Non so se posso dormire qui". Successivamente Antonino ha spiegato cosa gli avrebbero consigliato dalla regia: "Mi hanno detto che devo andare a dormire nel container".

A quel punto il concorrente ha chiesto ad Oriana di andare in confessionale a chiedere se potevano dormire insieme.

Come stanno i concorrenti positivi al Covid?

Patrizia, Luca Onestini, Charlie e Attilio hanno seguito la puntata in collegamento da remoto.

Ma quali sono le loro condizioni di salute dopo essere risultati positivi al Covid?

Per quanto riguarda Patrizia Rossetti, la 63enne ha spiegato di non avere più la febbre ma di avere ancora la tosse. Charlie Gnocchi ha rivelato di essere in ottima forma. Luca Onestini ha confidato di essere il "classico" asintomatico: non ha mai avuto sintomi riconducibili alla malattia ma è comunque risultato positivo al tampone.

Attilio Romita invece ha la febbre: l'ex mezzobusto del Tg1 ha riferito di avere ricevuto una cura specifica per abbassare la temperatura corporea. In studio non era presente Pamela Prati: la showgirl in un primo momento era risultata negativa al tampone, ma dopo alcuni sintomi riconducibili al Covid ha ripetuto il tampone che ha dato esito positivo.

Non è chiaro chi abbia portato il virus nella casa del GFVip7. I sei nuovi concorrenti prima di varcare la porta rossa sono stati in isolamento, proprio per evitare una situazione simile.