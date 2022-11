Sono in costante aumento i casi Covid nel cast del Grande Fratello Vip: dopo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, anche Pamela Prati è risultata positiva al tampone di controllo. Gli spettatori "temono" per Alfonso Signorini e Marco Bellavia, baciati sulle labbra dalla soubrette nel corso della puntata di giovedì: contatti ravvicinati anche con le opinioniste Sonia e Orietta dopo l'eliminazione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

C'è molta attesa per la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 14 novembre: gli spettatori, infatti, non vedono l'ora di assistere alla prima diretta dopo l'arrivo del Covid-19 all'interno della casa.

Attualmente sono solo quattro gli inquilini di Cinecittà ad essere risultati positivi al tampone: da sabato scorso, infatti, sono in isolamento Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini.

Nel tardo pomeriggio di domenica 13, però, una fresca ex vippona ha usato i social network per far sapere di essere stata male nella notte e di aver rifatto il test per il Coronavirus.

Anche Pamela Prati, dunque, ha contratto il Covid tra le mura più spiate d'Italia e ha manifestato i primi sintomi soltanto alcuni giorni dopo essere stata eliminata al televoto.

Gli incontri con i personaggi del Grande Fratello Vip

L'uscita di Pamela dalla casa del Grande Fratello Vip, è avvenuta giovedì 10 novembre: al suo ingresso in studio, la soubrette si è lasciata andare ad abbracci e a contatti molto stretti con un bel po' di protagonisti del cast.

La sarda, infatti, solo pochi giorni fa ha baciato sulle labbra sia Marco Bellavia che Alfonso Signorini, mentre ha dato abbracci e baci sulla guancia ad entrambe le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Dopo aver saputo che anche Prati è positiva al Covid, molti spettatori si stanno chiedendo se potrebbe aver contagiato tutti i personaggi con i quali si è scambiata gesti d'affetto una volta eliminata dal gioco.

Il presentatore e il mental coach, in particolare, sarebbero a rischio Coronavirus visto che sono stati bocca a bocca con la showgirl.

Al momento (mattina del 14/11), non si sa ancora se qualche altro membro del cast fisso ha contratto il Covid, probabilmente si saprà qualcosa in più nel corso della diretta prevista per stasera.

Il comunicato del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando la produzione del Grande Fratello Vip ha diramato un comunicato stampa per spiegare cosa è successo nella casa dopo la puntata di giovedì.

Venerdì scorso, infatti, Patrizia è sparita dalla diretta per oltre mezza giornata: inizialmente, però, gli addetti ai lavori hanno parlato di problemi di salute generici che hanno portato all'uscita temporanea di Rossetti.

Nel primo pomeriggio di sabato 12, anche Charlie, Attilio e Onestini non si sono più visti tra le mura di Cinecittà.

Con un messaggio ufficiale, chi lavora per il reality Mediaset ha spiegato che i quattro concorrenti assenti sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati posti in isolamento in attesa di guarigione.

Gli altri vipponi del gruppo sono monitorati da giorni con continui tamponi per capire se i contagi aumenteranno oppure no: Antonino ha lamentato una difficoltà nel sentire odori e sapori, Micol ha starnutito spesso, Sarah ha tossito più volte e Giaele ha avuto la febbre alta di notte.

Nonostante questo, però, nessuno ha lasciato la casa, soltanto Pamela Prati si è aggiunta alla lista dei contagiati, ma lei è fuori dal gioco da giovedì scorso.