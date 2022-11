Un altro concorrente del Grande Fratello Vip, è sparito dai "radar" dei telespettatori. Sono ore, infatti, che Daniele Dal Moro non appare nella diretta del reality su Mediaset Extra e i fan si chiedono che fine abbia fatto. Qualche utente ha anche intercettato un parziale dialogo tra Luciano e Oriana in cui si parlava di un malore del coinquilino, ma la regia ha subito cambiato inquadratura. Il timone del pubblico, è che il veneto potrebbe essere il settimo vippone positivo al Covid.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, i fan hanno notato qualcosa in strano guardando la diretta.

Dalla mattina del 21 novembre, infatti, Daniele non appare nelle inquadrature che arrivano dalla casa di Cinecittà, esattamente come è accaduto nei giorni scorsi a tutti i concorrenti che poi sono risultati positivi al Covid.

Oriana ha notato l'assenza di Dal Moro e ha chiesto spiegazioni a Luciano che, prima che la regia censurasse la sua risposta, ha informato la coinquilina che il compagno avrebbe avuto un malore (pare abbia anche mimato il gesto di una flebo attaccata al braccio).

Fino ad ora, però, gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti per commentare la "sparizione" del vippone veneto che da molte ore non compare su Mediaset Extra neppure di passaggio.

Le teorie del pubblico del Grande Fratello Vip

Da quando in rete ha cominciato a circolare la notizia che Daniele non appare nella diretta del Grande Fratello Vip da stamattina, molti fan si sono esposti per formulare ipotesi su cosa potrebbe essere successo.

La teoria più accreditata, però, è quella che anche Dal Moro potrebbe essere risultato positivo al tampone di controllo che viene fatto quotidianamente a tutti gli abitanti della casa più spiata d'Italia.

"Per colpa del Covid, abbiamo perso anche Daniele e i suoi discorsi", "Se è riuscito a beccarsi il Coronavirus stando a tre metri di distanza dagli altri, merita un premio", "Lui parlando da solo si stava preparando alla positività e all'isolamento", "Daniele con la flebo, cosa è successo?", questi sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter da quando si è sparsa la voce che un altro inquilino di Cinecittà è sparito dalla diretta da molte ore.

Alle ore 17 del 21 novembre, la produzione del reality non ha ancora diramato comunicazioni ufficiali su Daniele e sul suo stato di salute.

Sei casi di positività al Grande Fratello Vip

Visto quello che è accaduto negli ultimi 10 giorni all'interno della casa più spiata d'Italia, è normale che i telespettatori pensino subito al Covid quando un concorrente non appare nella diretta per tanto tempo.

Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini, sono risultati positivi al Coronavirus anche altri due inquilini di Cinecittà: Wilma è stata posta in isolamento mercoledì scorso, mentre Alberto è stato "portato via" venerdì pomeriggio.

Oggi, lunedì 21 novembre, anche Dal Moro non è presente in casa e il pubblico teme possa essere il settimo vippone contagiato del gruppo.

Stasera, inoltre, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata e potrebbe essere fatta chiarezza anche su questa situazione attualmente un po' intricata. La settimana passata, inoltre, i concorrenti positivi si sono collegati con lo studio per aggiornare gli spettatori sul loro stato di salute: nelle prossime ore dovrebbe accadere lo stesso con la cantante Goich e con De Pisis, che hanno iniziato la quarantena da pochi giorni e non dovrebbero rientrare in gioco a breve (cosa che dovrebbe avvenire con i primi quattro).