Con il passare dei giorni, stanno emergendo sempre più dettagli su quello che è successo a Daniele prima della puntata del Grande Fratello Vip del 21 novembre. Il concorrente è stato lontano dalla casa per oltre mezza giornata e, stando ai suoi raccolti, avrebbe avuto un serio malore. Parlando con Wilma, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto di essere stato visitato da più medici in ospedale, a partire da un cardiologo che avrebbe voluto sincerarsi delle sue condizioni di salute generiche.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando i fan del Grande Fratello Vip non parlavano d'altro che dell'insolita assenza di Daniele all'interno della casa. A poche ore dalla diretta su Canale 5, il ragazzo è rientrato tra le mura di Cinecittà e ha informato i compagni di essere stato in ospedale.

Dopo aver discusso animatamente con Edoardo, Dal Moro ha detto di non potersi arrabbiare proprio a causa del malore che ha avuto e che ha costretto gli addetti ai lavori a chiamare un'ambulanza. Daniele ha rivelato di essere stato ricoverato d'urgenza.

"Mi hanno ricoverato, ma non posso dire altro", ha fatto sapere il vippone lunedì scorso alla fine del collegamento con Alfonso Signorini.

Giovedì 24 novembre, chiacchierando con l'amica Wilma (anche lei tornata da poco nella casa dopo aver avuto il Covid), il veneto si è lasciato sfuggire qualche altro particolare sulle ore di apprensione che lui e la produzione del reality hanno vissuto all'inizio della settimana.

Le parole del tronista del Grande Fratello Vip

A Wilma che gli ha chiesto perché fosse un po' triste, Daniele ha raccontato: "Ultimamente sono stanco, e poi non sono stato neanche bene".

"Quella cosa lì mi è durata tre giorni, ma è stata forte. Loro non mi hanno dato nulla", ha proseguito il protagonista del reality Mediaset senza mai fare un preciso riferimento al tipo di malore che ha avuto pochi giorni fa.

Quando la cantante ha domandato da cosa potrebbe dipendere questo recente malessere, Dal Moro ha detto: "Nervoso e stress, anche se non ne ho la certezza".

Il ragazzo ha anche spiegato di essere rimasto un bel po' di ore in ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso: "Mi hanno visitato, ho fatto tutte le analisi e sto bene. A livello cardiaco è tutto ok, ho fatto anche l'elettrocardiogramma".

Il vippone ha svelato anche di essersi confrontato con un esperto: "Ho fatto una visita completa dal cardiologo e mi ha detto che sto bene".

Il discorso è terminato con il giovane che ricordava alla coinquilina che non poteva aggiungere altro su quello che è accaduto all'esterno della casa di Cinecittà.

Il rientro di 5 inquilini al Grande Fratello Vip

Prima che Daniele rientrasse nella casa in tempo per partecipare alla puntata di lunedì sera, i fan del Grande Fratello Vip erano quasi certi che la sua assenza dipendesse dal Covid. Visto che ben sei concorrenti erano spariti dalla diretta dopo essere risultati positivi al tampone, molti spettatori pensavano che la stessa cosa fosse accaduta con Dal Moro.

In realtà, il ragazzo ha avuto un altro tipo di malore ed è servito l'intervento di un'ambulanza e un ricovero in ospedale di qualche ora per capire bene cose gli stesse succedendo.

Nonostante tutto, il veneto è tornato a Cinecittà dopo vari accertamenti e i medici hanno dato l'ok affinché riprendesse l'avventura da "recluso" tra le mura più spiate d'Italia.

Il gruppo di vipponi, comunque, da mercoledì scorso si è ripopolato: Patrizia, Wilma, Charlie, Attilio e Luca Onestini sono rientrati in casa dopo essersi negativizzati. L'unico ancora in quarantena e in attesa di un esito negativo del tampone, è Alberto De Pisis.