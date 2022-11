Sono passati circa dieci giorni da quando è stata ufficializzata la presenza del Covid-19 nella casa del Grande Fratello Vip. La prima a risultare positiva al tampone è stata Patrizia Rossetti, dopo di lei è toccato a Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Ai primi quattro contagiati, nei giorni scorsi, si sono aggiunti Wilma Goich e Alberto De Pistis, anche loro messi in isolamento in una camera d'albergo. La sera del 21 novembre Alfonso Signorini ha fatto sapere che le uniche due donne del cast positive si sono già negativizzate e a breve rientreranno nella casa di Cinecittà.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Potrebbero fermarsi a sei i casi di positività al Covid nel cast del Grande Fratello Vip, questo almeno è quello che si evince dalle parole che ha usato Signorini lunedì sera sulla situazione che si è venuta a creare all'interno della casa di recente.

Dopo essersi collegato con i sei concorrenti in isolamento, Signorini ha voluto sincerarsi sulle condizioni di salute di quelli che nei giorni scorsi sono stati male: Attilio, in particolare, ha fatto sapere di non avere più la febbre e di non vedere l'ora di rientrare in gioco.

Il presentatore del reality Mediaset ha anticipato al pubblico che alcuni vipponi contagiati sono risultati "debolmente positivi" all'ultimo tampone di controllo, quindi presto potranno tornare a Cinecittà e riprendere l'avventura da dove sono stati costretti a interromperla.

L'annuncio sulle inquiline del Grande Fratello Vip

Ancor prima che Signorini lo ufficializzasse, Wilma ha preso la parola e ha informato i compagni e i telespettatori che lei si è già negativizzata.

La cantante ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip mercoledì scorso e in meno di una settimana è guarita, e non vede l'ora di tornare in gioco.

Il presentatore di Canale 5, però, a fine serata ha fatto sapere che anche Patrizia è risultata negativa al tampone di controllo e presto rientrerà nella casa per riprendere il percorso che ha dovuto interrompere venerdì 11 novembre.

Dei sei concorrenti che hanno contratto il Covid tra le mura di Cinecittà, due sono vicine al rientro.

La produzione, però, non ha ancora rivelato il giorno in cui Goich e Rossetti rimetteranno piede nell'abitazione più spiata d'Italia, ma i fan presumono che accadrà a breve e non durante una puntata in prime time.

Il riassunto della 18ª puntata del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda Attilio, Charlie, Alberto e Luca Onestini, non si sa ancora quando potranno tornare in gioco, anche perché i loro ultimi tamponi sono risultati positivi o debolmente positivi.

Nel corso della diretta del 21 novembre, però, sono accadute molte altre cose: Antonino e Oriana hanno parlato a lungo del loro allontanamento in seguito a qualche notte di passione. Marzoli si è anche scontrata con Micol e Tavassi, George ha ricevuto un video messaggio dal padre, Antonella si è commossa per una lettera della mamma.

Il preferito del pubblico è stato Edoardo Tavassi con il 48% dei voti, una percentuale altissima se si pensa che era in nomination con altri sei concorrenti (in cui Luca Salatino si è classificato secondo e Patrizia Rossetti terza).

Finché tutti i positivi non rientreranno nella casa, Signorini ha fatto sapere che non ci saranno eliminazioni: i televoti che saranno aperti da qui in avanti, serviranno solo per eleggere i vipponi immuni e non chi è a rischio.

La puntata che è andata in onda lunedì sera, inoltre, ha fatto registrare un ottimo ascolto: a seguire Canale 5 sono stati 2,8 milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 23%.