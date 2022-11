Un caso di cronaca che ha coinvolto una minore è successo Monopoli, popolosa cittadina alle porte di Bari, ieri domenica 20 novembre: una ragazzina di 13 anni è stata rinvenuta senza vita nel bagno della sua abitazione e da una prima perizia del medico legale si sarebbe suicidata. Gli inquirenti avrebbero già sequestrato il suo smartphone e starebbero passando al setaccio chat e social. Anche se tutte le ipotesi rimangono aperte, non si esclude che la studentessa possa essere stata presa di mira e fatta oggetto di cyberbullismo. Secondo un recente report Unicef, nel mondo, ogni 11 minuti un adolescente si toglie la vita.

La 13enne trovata senza vita dalla mamma

Stando a quanto ricostruito finora, ieri sera la 13enne sarebbe stata ritrovata priva di sensi dalla madre. La donna ha immediatamente allertato i soccorsi, ma il personale medico-sanitario, arrivato a bordo di un'ambulanza del 118, non ha potuto fare altro che decretare il decesso della ragazzina.

Le autorità, infatti, non hanno ritenuto indispensabile eseguire l'autopsia e la salma è già stata restituita ai genitori. In merito all'esatta dinamica dell'accaduto, anche per rispetto dei familiari dell'adolescente, non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Sembra, però, che la ragazza non abbia lasciato biglietti d'addio e le persone a lei più vicine non avrebbero colto segni di malessere tali da far presagire questa azione.

L'ombra del bullismo sulla morte della 13enne

I carabinieri del comando di Monopoli sono stati chiamati a eseguire i rilievi del caso. L'attenzione degli inquirenti, al momento, è concentrata su diversi fronti. Per comprendere se la decisione di togliersi la vita sia maturata nel tempo o se sia stata scatenata da un singolo e particolare episodio, i militari scandaglieranno non solo i rapporti in famiglia e le frequentazioni della 13enne, ma faranno i dovuti accertamenti anche sui dispositivi (smartphone e pc) da lei utilizzati e controlleranno, soprattutto, i suoi social.

Al momento si tratta solo di un'ipotesi, ma gli inquirenti non escludono che dietro il gesto estremo possa esserci l'ipotesi del bullismo anche cibernetico. La ragazzina, infatti, potrebbe essere stata presa di mira ai compagni e, per qualche motivo, vessata.

Recentemente l'Unicef, in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre), ha voluto porre l'attenzione sul fenomeno, in crescita, dei suicidi tra adolescenti.

Nel mondo, ogni anno, circa 46.000 ragazzi decidono di togliersi la vita. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, inoltre, il 50% degli adolescenti con un'età compresa tra i 10 e i 19 anni si sente preoccupato, triste o angosciato mentre 1 su 7 soffre di qualche problematica legata alla salute mentale.

Se hai pensieri suicidi o hai amici o amiche che hanno pensieri suicidi chiama il Telefono amico allo 02.2327.2327, il numero è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24. Puoi anche contattare il servizio della Samaritans Onlus, attivo dalle 13 alle 22, al numero verde 06.7720.8977. In caso di emergenza puoi chiamare il 118 oppure il 112 - che ha una linea dedicata alla prevenzione dei suicidi - entrambi attivi 24 ore su 24.