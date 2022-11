Nuovo sciopero in Rai previsto per le giornate del 17 e 18 novembre. La programmazione della tv di Stato potrebbe essere soggetta a delle sostanziali modifiche in daytime, dopo questo sciopero indetto dallo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv.

Uno sciopero che potrebbe mettere in bilico la messa in onda delle trasmissioni in onda in diretta nella fascia mattutina e pomeridiana delle varie reti della tv di Stato mentre non sarà in discussione la programmazione de Il Paradiso delle signore 7.

Nelle giornate del 17 e 18 novembre 2022 previsto un nuovo sciopero in Rai

Nel dettaglio, per le giornate del 17 e 18 novembre è stato indetto questo sciopero che mette a rischio la messa in onda delle trasmissioni del Centro di produzione di Roma e di Produzione News.

Tale protesta metterà in bilico la trasmissione dei vari programmi che, tutti i giorni, popolano il palinsesto delle varie reti della tv di Stato.

Di conseguenza, rischiano di saltare i programmi che tutti i giorni informano e intrattengono i telespettatori in diretta e potrebbero saltare anche i vari appuntamenti della giornata con i notiziari.

A rischio Serena Bortone e Alberto Matano per lo sciopero Rai del 17 e 18/11

Lo sciopero del 17 e 18 novembre 2022, quindi, potrebbe metterà a rischio la messa in onda di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone su Rai 1 così come quella de La Vita in diretta, il programma del primo pomeriggio presentato con successo da Alberto Matano.

Tra i titoli della programmazione della tv di Stato che potrebbero saltare per questo sciopero figurano anche Agorà, il talk show politico della mattina di Rai 3 e Elisa, il programma in onda subito dopo condotto da Michele Mirabella.

A rischio anche la messa in onda de I Fatti Vostri condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi e quella di Bella Mà, il talk show pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco, in onda sempre dal centro di produzione tv di Roma della Rai.

Il Paradiso delle signore 7 non salta per lo sciopero del 17-18 novembre 2022

I fan de Il Paradiso delle Signore 7, invece, possono stare tranquilli perché la messa in onda della soap opera non è messa in discussione in vista di questo sciopero del 17 e 18/11.

Non trattandosi di un programma in onda in diretta ed essendo una fiction/soap registrata con larga anticipo rispetto alla messa in onda, le nuove puntate della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina non sono in bilico.

Già lo scorso 26 settembre, quando saltarono diverse trasmissioni del pomeriggio di Rai 1 per un altro sciopero generale, la messa in onda della soap opera venne assicurata normalmente in prima visione assoluta.