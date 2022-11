Salvataggio da record negli Stati Uniti: nella serata di giovedì 24 novembre un giovane di 28 anni è stato trovato vivo, dopo essere caduto in mare aperto da una nave da crociera, nel Golfo del Messico. Il ragazzo sarebbe riuscito a sopravvivere dopo essere rimasto in acqua per un giorno intero: infatti nella serata di mercoledì 23 sarebbe precipitato dalla Carnival Valor, nave da crociera utilizzata nella tratta da New Orleans al Messico. Verso le 20.25 di giovedì la locale guardia costiera ha individuato il disperso che si trovava a circa 20 miglia a sud di Southwest Pass, in Louisiana.

La sparizione del 28enne dalla nave da crociera

Un portavoce della compagnia marittima della nave da crociera, Matt Lupoli, ha raccontato il fatto di cronaca: il 28enne sarebbe stato visto per l’ultima volta sull’imbarcazione dalla sorella verso le 23 di mercoledì, mentre si trovava in uno dei bar presenti a bordo. A un certo punto il giovane si sarebbe allontanato dai conoscenti per andare alla toilette; a quanto pare da quel momento sarebbe scomparso. Nonostante non fosse tornato nella sua cabina per andare a dormire, la sorella del ragazzo ha denunciato la sua sparizione solamente il mattino dopo. A quel punto l’equipaggio ha perlustrato la nave, senza trovare il disperso: quindi sono state immediatamente allertate le autorità statunitensi.

Per agevolare le operazioni di ricerca da parte dell’USCG, la guardia costiera americana, sono stati forniti i dati sulla rotta di navigazione dell’imbarcazione.

Le operazioni di ricerca del 28enne caduto dalla nave da crociera

Subito sono partiti i mezzi della guardia costiera incaricati di perlustrare al meglio la zona. Come ha spiegato ai microfoni della CNN il tenente Seth Gross, uno dei coordinatori delle operazioni di ricerca del disperso, sono stati utilizzati per individuare il giovane una barca salpata da Venice, in Florida, un elicottero arrivato da New Orleans e due aeroplani di base a Clearwater, Florida e Mobile, Alabama.

Poco prima delle 20:30 di giovedì i soccorritori hanno avvistato un uomo in mare: in pochi minuti sono riusciti a recuperare il 28enne, esausto ma in buone condizioni di salute dopo la drammatica avventura. Inizialmente il giovane era in stato di shock e mostrava chiari segni di disidratazione e di ipotermia, per la bassa temperatura delle acque.

Tuttavia il quadro clinico del ragazzo, ricoverato in ospedale, è rapidamente migliorato nel giro di poche ore.

Salvo dopo essere precipitato dalla nave da crociera, un ‘miracolo del Ringraziamento’

I media hanno parlato di “miracolo del Ringraziamento”, visto che il giovane è precipitato dalla nave da crociera proprio durante la celebre festività americana. In effetti come ha riconosciuto anche il tenente della guardia costiera Seth Gross, non era scontato che l’uomo riuscisse a mantenersi a galla per un periodo di tempo così lungo e a quelle temperature. Sicuramente la voglia di vivere del 28enne gli ha permesso di passare tutte quelle ore in mare, nonostante le condizioni avverse; e così è arrivato incolume al termine di questa terribile esperienza, che difficilmente dimenticherà.