"Alice è stata aggredita subito": a parlare così, ai microfoni di "Pomeriggio Cinque", è Patrizia Montorsi, la mamma della 32enne ritrovata carbonizzata nella sua auto a Concordia (Modena). La donna, intervenuta in serata anche a "Quarto Grado" ha puntato il dito contro Marco, il collega sardo con il quale la ragazza ha trascorso la serata di giovedì 17 novembre. "Ai miei occhi - ha dichiarato - è concausa della morte di mia figlia".

Nei giorni scorsi, anche grazie alle dichiarazioni rilasciate dal giovane d'origine sarda, gli inquirenti hanno individuato Mohamed Bedoui Gaaloul, un 29enne originario della Tunisia che, avrebbe trascorso la serata a "tenere d'occhio" Alice Neri.

Attualmente, l'uomo si trova in stato d'arresto in Francia, dove sarebbe fuggito dopo il delitto: il suo arresto è stato convalidato nelle scorse ore. Tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio dovrebbe essere estradato in Italia.

La mamma di Alice Neri ospite di Pomeriggio Cinque

Nella puntata di ieri, venerdì 16 dicembre, Barbara D'Urso ha dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi relativi alle indagini sulla morte di Alice Neri, giovane mamma di una bimba di pochi anni residente a Rami di Ravarino (Modena) uccisa e data alle fiamme nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre.

La madre della donna, davanti alle telecamere, ha ripercorso gli ultimi minuti di vita della 32enne. A suo dire, appena il collega Marco si sarebbe allontanato a bordo della sua macchina, Mohamed Bedoui Gaaloul avrebbe raggiunto Alice nel parcheggio e l'avrebbe aggredita.

Secondo Patrizia, il giovane, prima di far perdere le proprie tracce (allontanandosi in tutta fretta con la compagna appena sposata) avrebbe anche provato a mettere in atto una sorta di depistaggio, inserendo nel navigatore della ragazza il suo indirizzo a Vallalta.

Il collega di Alice Neri

Come ricostruito da "Quarto Grado", Alice Neri ha trascorso l'intera serata di giovedì 17 novembre a un tavolino dello Smart Cafè di Concordia in compagnia di Marco, suo coetaneo.

Mamma Patrizia, davanti alle telecamere Mediaset, ha sostenuto che la figlia lo avesse incontrato solo per mettere in chiaro la natura del loro rapporto.

La donna ha anche accusato il giovane, a suo dire "colpevole" di essersene andato prima che Alice - che si era attardata di fronte al locale forse per prepararsi una sigaretta o per controllare lo smartphone - mettesse in moto l'auto.

"Il killer - ha detto - l'ha aggredita nel parcheggio anche grazie a Marco, che si è ben premunito di lasciarla lì da sola". "Ai miei occhi - ha concluso amara - è la concausa di quanto le è successo".

La donna, ai microfoni di Gianluigi Nuzzi, ha definito l'omicidio della sua Alice come un femminicidio "puro e semplice" e si è augurata che la giustizia faccia il proprio corso.