Si sarebbero concluse le ricerche del dottor Andrea Calcaterra, 51enne di Trecate (in provincia di Novara), scomparso martedì 15 novembre. Nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, il corpo del medico radiologo sarebbe stato rinvenuto in un dirupo nei boschi di Arnad, piccolo comune della bassa Valle d'Aosta. Poche ore prima, a qualche centinaia di metri di distanza, era stata segnalata la sua auto. Del caso di cronaca nera si era interessata anche la trasmissione Chi l'ha visto?. La redazione di Federica Sciarelli, attraverso i suoi canali social, ha confermato il tragico epilogo.

Ritrovato senza vita il dottor Andrea Calcaterra

Nella mattinata di oggi, su indicazione di un cittadino, è stata ritrovata in un bosco ad Arnad, non molto distante dal casello autostradale di Verrès, la Volkswagen Tiguan di colore grigio scuro del dottor Andrea Calcaterra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia Saint-Vincent Châtillon. I militari, dopo i primi rilievi sulla vettura chiusa e, almeno all'apparenza in ordine, hanno informato le autorità competenti facendo scattare il piano regionale di ricerca delle persone scomparse.

Il ritrovamento del Suv del radiologo ha rappresentato una svolta significativa nelle indagini. A circa 300 metri dall'auto, in un dirupo, è stato rinvenuto il corpo di Calcaterra.

Alle operazioni di recupero hanno preso parte anche i vigili del fuoco. Ancora non è arrivata la conferma ufficiale dell'identità, ma sembrano non esserci dubbi sul fatto che si tratti del radiologo trecatese. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo.

La scomparsa del dottor Andrea Calcaterra

Il dottor Andrea Calcaterra era un professionista noto e stimato. Medico dirigente di Radiodiagnostica all'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, collaborava con la Casa della Salute di Sandigliano (poliambulatorio in provincia di Biella) e con il Centro Medico Sant'Ambrogio di Novara.

Il radiologo, stando a quanto ricostruito, aveva fatto perdere le tracce nel pomeriggio di martedì 15 novembre. Terminato il turno di lavoro a Sandigliano non era più rientrato a casa, a Trecate e, l'indomani, non si era presentato in reparto a Novara. Così, familiari e colleghi, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano dato l'allarme e sporto denuncia di scomparsa. Nella speranza di poterlo riabbracciare avevano anche contattato la redazione di Chi l'ha visto e lanciato accorati appelli.

Le ricerche di Calcaterra non avevano portato a niente di concreto. Tuttavia, gli inquirenti avevano subito concentrato le indagini in Val d'Aosta in quanto il passaggio della sua Tiguan era stato registrato dalle videocamere di sicurezza all’uscita del casello di Verres, lungo la autostrada Torino-Aosta.