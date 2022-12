Una donna è stata trovata senza vita nel bagno di un supermercato di Cascina (Pisa).

Il marito aveva dato l'allarme poiché la donna non tornava a casa e non rispondeva al telefono, successivamente. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Con ogni probabilità la signora è morta a causa di un malore sopraggiunto improvvisamente.

Pisa, trovata morta nel bagno del supermercato

Il fatto è avvenuto la scorsa domenica 11 dicembre. Attualmente i carabinieri stanno ricostruendo i fatti per fare piena luce su questa vicenda. La donna aveva 55 anni e viveva con il marito a Navacchio (nel comune di Cascina).

La scorsa domenica è uscita di casa per andare al supermercato, ha salutato il marito ed è partita a bordo di un automobile. Dopo un po' di tempo però l'uomo ha iniziato a preoccuparsi. La donna infatti non rispondeva al telefono, così è stato dato l'allarme e immediatamente sono iniziate le ricerche, che poi hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita.

La vettura della donna è stata ritrovata nel parcheggio del supermercato ed era aperta.

Le ricerche della donna

Le ricerche sono scattate puntuali ad opera dei carabinieri. Il marito ha raccontato agli investigatori che la moglie era uscita di casa per recarsi in auto al supermercato, distante alcuni chilometri dall'abitazione. Poche ore dopo è arrivata la macabra scoperta da parte del personale che lavora nel supermercato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna ormai non c'era più niente da fare. I medici hanno solamente potuto constatare il suo decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Cascina. Per il momento non si conoscono le cause esatte della morte. Probabilmente, secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe deceduta a causa di un malore improvviso.

Resta da appurare quando esso sia avvenuto: ciò lo si potrà confermare solamente dopo ulteriori accertamenti.

Le indagini degli inquirenti

Le indagini dei carabinieri cercheranno di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna a partire dal pomeriggio di domenica 11 dicembre, quando il marito ha dato l'allarme non vedendola rientrare a casa dopo alcune ore di assenza.

Dalla stampa locale si apprende che nel parcheggio del supermercato, un punto vendita Conad situato a Cascina, in via Tosco Romagnola, è stata trovata l'auto della donna, che non era stata chiusa.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori elementi su questo caso di cronaca.