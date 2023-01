Mohamed Gaaloul, 29 anni, potrebbe essere scarcerato. Il prossimo 24 gennaio, infatti, su richiesta del suo avvocato, si svolgerà la relativa udienza al tribunale delle libertà di Bologna. Il giovane di origine tunisina è il principale sospettato dell'omicidio di Alice Neri, mamma 32enne di Rami di Ravarino rinvenuta carbonizzata il 18 novembre 2022 nelle campagne di Concordia. Gaaloul, dichiarandosi estraneo alla vicenda di cronaca nera, davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Martedì 24 gennaio i giudici del tribunale delle libertà di Bologna decideranno se procedere o meno alla scarcerazione di Mohamed Gaaloul. Il penalista Roberto Ghini, l'avvocato difensore, chiedendo la liberazione del suo assistito ha puntualizzato: "Nei confronti dell'indagato non vi sarebbe un grave quadro indiziario". "O comunque - ha concluso - gli indizi raccolti finora non avrebbero raggiunto quel grado di gravità".

Gaaloul come noto è stato arrestato il 14 dicembre 2022 tra la Francia e la Svizzera per poi essere scortato in Italia lo scorso 4 gennaio. Subito tradotto nel carcere di Modena, poco dopo, è stato ascoltato dal Gip.

Il 29enne, su consiglio del suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere limitandosi ad affermare che aveva lasciato la provincia di Modena, dove è domiciliato, per motivi di lavoro e non per tentare una fuga. Il giudice, al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha convalidato il fermo.

La sorella di Mohamed, nei giorni scorsi, intervenendo a "Quarto Grado" ha sostenuto la versione dei fatti fornita dal fratello spiegando che l'uomo avrebbe postato su Facebook delle "storie" in cui lo si vede in un cantiere al lavoro: "Ha pubblicato una foto scattata in un cantiere, esattamente lì dove lavorava come imbianchino.

Si vede chiaramente che sta lavorando e l'abbiamo vista tutti. Come si può affermare che si stesse nascondendo?"

Le ultime ore di Alice Neri

Come accennato, Alice Neri è stata ritrovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto data alle fiamme la sera di venerdì 18 novembre 2022, nelle campagne di Concordia (Modena). La giovane, sposata e mamma di una bimba di pochi anni, la sera prima era uscita dalla sua abitazione di Rami di Ravarino (sempre nel Modenese) dicendo al marito Nicholas Negrini che avrebbe raggiunto un'amica per un aperitivo.

In realtà, la 32enne, come testimoniato anche da diverse telecamere di sicurezza, ha trascorso l'intera serata con un collega di lavoro suo coetaneo, Marco, allo Smart Cafè di Concordia. I due giovani, dopo la chiusura del locale attorno alle 02:00 di notte, si sarebbero salutati e dopo separati. A quel punto, secondo gli inquirenti, Alice sarebbe stata raggiunta ed aggredita da Mohamed Gaaloul.