Dalla Spagna, il canale Telecinco.es ha fornito dei retroscena su Oriana Marzoli: l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 a febbraio 2022 è finita al commissariato di polizia insieme al suo ex Eugenio per una lite casalinga intensa sfociata in rissa. Stando alle indiscrezioni la 30enne avrebbe dato in escandescenza, inveendo contro gli agenti.

Le news in arrivo dalla Spagna

Prima di entrare al Grande Fratello Vip 7, Oriana non ha raccontato molto di sé stessa e del suo passato. La diretta interessata ha solo detto di avere alle spalle una relazione di quattro anni finita nel peggiore dei modi.

In occasione della 27^ puntata, la 30enne ha ricevuto una sorpresa dalla mamma Cristina. In queste ore, dalla Spagna stanno arrivando alcuni retroscena legati a Marzoli e al suo ex Eugenio: lo scorso febbraio, la mamma della influencer fu costretta a chiamare la polizia a causa di un violento litigio tra Oriana ed Eugenio. Telecinco.es racconta che la influencer a febbraio 2022 è finita al commissariato: "Ha urlato contro i poliziotti". Nonostante Oriana aveva evidenti segni di violenza, decise di non denunciare il suo ex fidanzato. Tuttavia, Eugenio fu denunciato d'ufficio dalla polizia per violenza di genere.

L'accaduto portò Oriana Marzoli ad interrompere definitivamente la relazione con l'uomo.

In una recente intervista la diretta interessata ha spiegato di non essere minimamente interessata a dare una seconda chance al suo ex: "Ho chiuso questo capitolo della mia vita". Oriana non rinnega l'amore provato per Eugenio, ma dopo gli ultimi episodio di violenza è arrivata ad una conclusione: "Nessuna donna merita ciò".

Le parole della signora Cristina

Durante l'incontro avvenuto al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana e sua mamma Cristina, quest'ultima ha spronato la gieffina: "Sei una persona che ha vissuto sempre con grande passione, non sei mai scesa a compromessi". La donna ha spiegato che Oriana non è solamente la ragazza in cerca della storia all'interno della casa di Cinecittà, ma è una donna molto sensibile e ha sofferto molto per amore: "Ti sei ritrovata nella storia di Andrea Maestrelli e Murgia, nella quale ve le siete suonate di santa ragione".

Infine la mamma di Oriana ha chiesto alla figlia di credere più in sé stessa e mostrare ai suoi compagni d'avventura che sa anche essere una donna profonda.

Il percorso di Oriana Marzoli

All'interno della casa di Cinecittà Oriana Marzoli si è avvicinata a Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese: con quest'ultimo ha anche avuto una notte di passione. Successivamente la 30enne ha riferito di nutrire interesse nei confronti di Luca Onestini, ma il modello bolognese ha rifilato un due di picche alla coinquilina.

Ora Oriana è nuovamente vicina a Daniele: nel post-puntata di lunedì 9 gennaio, è scattato il bacio tra i due gieffini.