Alice Neri, 32 anni, la notte tra il 17 e il 18 novembre, avrebbe dato un passaggio a Mohamed Galoul, tunisino di 29 anni, ma poco dopo avrebbe notato un'auto che li seguiva e lo avrebbe fatto scendere in mezzo alla campagna. È questa la versione di Nourreddine Bedoui, cognato dell'uomo 29enne attualmente detenuto a Modena con l'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere.

I giudici del Riesame di Bologna a fine gennaio avevano disposto un primo rinvio dell'udienza, mentre il 3 febbraio si sono riservati in merito alla richiesta di scarcerazione.

Secondo il cognato del sospettato Alice Neri lo avrebbe fatto scendere dall'auto

Alice Neri, mamma di Rami di Ravarino (Modena), è stata rinvenuta carbonizzata nelle campagne di Concordia il 18 novembre scorso. Nonostante Mohamed Gaaloul, il principale sospettato, si trovi in carcere, il caso presenta ancora più di un nodo da sciogliere.

Nella giornata di venerdì 3 febbraio, Nourreddine Bedoui ha potuto incontrare il cognato. L'uomo, che ha parlato con i cronisti si è detto fermamente convinto dell'innocenza del 29enne. Stando alla sua versione, la notte dell'omicidio, Mohamed, sarebbe sceso dall'auto della giovane ma non sarebbe rientrato a casa, dalla moglie e si sarebbe fermato a dormire da un cugino.

"Alice - ha puntualizzato Bedoui - temeva d'esser seguita da un'auto e lo ha fatto scendere". All'uscita dello Smart Café (il locale in cui la 32enne aveva trascorso la serata in compagnia del collega Marco), Gaaloul si sarebbe limitato a chiederle un passaggio. La giovane mamma avrebbe accettato, ma poco più tardi, dopo aver ricevuto una chiamata e notato una macchina dietro di lei, lo avrebbe "scaricato" in mezzo alla campagna modenese.

"Mohamed - ha poi aggiunto - è rimasto lì per un po’ in quanto aveva paura che ci fosse qualcuno".

Secondo la difesa, Mohamed non aveva motivo di uccidere Alice Neri

Forse già nella giornata di domani, martedì 7 febbraio, il tribunale della libertà di Bologna, si esprimerà relativamente alla richiesta di scarcerazione di Mohamed Gaaloul.

Durante l'udienza, che si è svolta nei giorni scorsi, l'indagato ha ribadito di non sapere che cosa sia accaduto dopo che è sceso dall'auto di Alice Neri.

"Perché - ha chiesto in aula l'avvocato dell’indagato Roberto Ghini - Mohamed l’avrebbe uccisa?". "Se voi mi dite come è morta Alice Neri - ha incalzato chiedendo - e per quali motivi il mio assistito avrebbe dovuto ucciderla, rinuncio al riesame". Tuttavia, secondo la Procura di Modena, a carico di Gaaloul ci sarebbero diversi e inconfutabili elementi probatori. I pm modenesi, per cercare di chiarire la vicenda, hanno chiesto l’incidente probatorio per tutti e tre gli indagati (dunque, anche per il marito e il collega di Alice).