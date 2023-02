Lunedì 27 febbraio si svolgeranno i funerali di Maurizio Costanzo. La cerimonia solenne per l'ultimo addio al celebre conduttore e giornalista del piccolo schermo, sarà trasmessa in diretta televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset.

Per l'occasione, i vertici del Biscione hanno scelto di far scendere in campo Silvia Toffanin, la quale sarà al timone di un lungo speciale di 'Verissimo' che occuperà gran parte del primo pomeriggio di Canale 5.

Dove vedere i funerali di Maurizio Costanzo in diretta tv

Nel dettaglio, i funerali di Maurizio Costanzo sono programmati per la giornata di lunedì 27 febbraio 2023.

La cerimonia si svolgerà alle 15 presso la Chiesa degli Artisti di Piazza Del Popolo in Roma.

La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta televisiva, così da poter permettere ai tantissimi spettatori che hanno seguito Costanzo in questi oltre 50 anni di carriera, di potergli dare un ultimo saluto.

La diretta dei funerali di Costanzo sarà trasmessa integralmente sulla rete ammiraglia Mediaset, dove è previsto uno speciale del talk show 'Verissimo'.

Cambio programmazione Mediaset: la diretta dei funerali di Maurizio Costanzo su Canale 5

Per la giornata di lunedì 27 febbraio, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche per lasciare spazio alla messa in onda dei funerali del giornalista e conduttore televisivo, scomparso all'età di 84 anni.

In daytime salterà l'appuntamento con la soap opera Terra Amara, così come non ci sarà spazio per la messa in onda di Uomini e donne e del daytime di Amici di Maria De Filippi.

Le telecamere di Canale 5 si collegheranno con la Chiesa degli Artisti a partire dalle 14:15, orario in cui è fissato l'inizio dello speciale Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che trasmetterà integralmente la cerimonia religiosa per l'ultimo addio a Costanzo.

Speciale Verissimo per l'addio a Maurizio Costanzo: la diretta dalle 14:15 su Canale 5

Sarà Mediaset con lo speciale Verissimo a trasmettere la diretta integrale dei funerali di Costanzo mentre su Rai 1, ci saranno collegamenti all'interno della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, in programma come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16 circa.

Al termine dei funerali, le trasmissioni del pomeriggio continueranno a dedicare ampio spazio al ricordo di Maurizio Costanzo.

Il daytime del 27 febbraio di Canale 5, infatti, prevede l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che già venerdì sera ha dedicato l'intera puntata al ricordo di Costanzo, con racconti e aneddoti legati alla sua lunga carriera tra televisione, radio e carta stampata.