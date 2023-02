Un subacqueo di nome Michael Packard ha raccontato la sua esperienza spaventosa dopo essere stato inghiottito da una balena megattera. Era intento a pescare aragoste nel mare vicino a Cape Cod, Massachusetts, quando ha avuto questo incontro indimenticabile con l'animale.

Durante la sua seconda immersione del giorno, Michael si trovava a soli tre metri dal fondo del mare alla ricerca di aragoste quando ha sentito una forte spinta, come se fosse stato colpito da un camion da 100 tonnellate. Improvvisamente, si è ritrovato completamente immerso nel buio.

Michael Packard l'esperienza all'interno della balena

All'interno della balena, Michael ha sentito i muscoli dell'animale che lo stringevano, pensando di essere finito in bocca a uno squalo bianco. Tuttavia, non riusciva a sentire i denti e non aveva subito ferite evidenti. In poco tempo, si è reso conto di essere stato inghiottito da una balena.

"Ero completamente immerso nel buio e ho pensato: 'Non c'è modo che io esca da qui. Sono finito, sono morto'. Tutto ciò a cui potevo pensare erano i miei figli, che avevano 12 e 15 anni", ha raccontato Michael a un media locale americano.

Nel buio della bocca della balena, Michael ha dovuto tastare intorno per capire dove si trovava. La balena ha iniziato a scuotere la testa, facendo capire a Michael che l'animale non gradiva la sua presenza.

Ha stimato di essere rimasto all'interno della balena per circa 30-40 secondi prima che questa finalmente emergesse.

Il ritorno in superficie: "Mi sono ritrovato all'esterno"

"Ho visto la luce e la balena ha iniziato a scuotere la testa da un lato all'altro. La prossima cosa che ho saputo, mi sono ritrovato all'esterno", ha raccontato Michael.

Il compagno di squadra di Michael, che stava disperatamente cercando bolle d'aria dal respiratore di ossigeno di Michael, lo ha recuperato e portato di nuovo a bordo della barca.

Apparso nel programma televisivo di Jimmy Kimmel, Michael ha scherzato: "Voglio scusarmi con la balena per essermi messo in mezzo. E non lo farò mai più".

Le balene megattere possono crescere fino a 15 metri e pesare circa 36 tonnellate.

Lo studioso di balene: si è trattato di un errore

La risposta della scienza non ha tardato ad arrivare. "Sulla base di ciò che è stato descritto, questo dovrebbe essere un errore e un incidente da parte della megattera", ha detto Jooke Robbins, direttore di Humpback Whale Studies presso il Center for Coastal Studies di Provincetown. Le balene infatti tendono a nutrirsi aprendo la bocca larga per inghiottire il maggior numero di prede come pesci o krill.