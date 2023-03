Al termine di un lungo interrogatorio, Cosimo Calò ha confessato di aver compiuto il duplice delitto: la sera del 28 febbraio è stato lui ad uccidere il fratello Antonio, 70 anni, e la cognata 64enne, Caterina Martucci. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo per il duplice omicidio, con l’aggravante della premeditazione e del rapporto di parentela con le vittime. Interrogato alla presenza della sua legale, Carmela Roma, nella caserma dei carabinieri di San Vito dei Normanni, l’83enne ha raccontato di aver preso un fucile ed essersi recato nell’abitazione del fratello a Serranova, frazione del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, spiegando anche il movente, legato a questioni economiche.

Infatti, alla base di questo episodio di cronaca nera ci sarebbero rancori e litigi che andavano avanti da tempo e che, negli ultimi tempi, si sarebbero aggravati, a causa di un’eredità ricevuta dal fratello, costituita da una casa colonica e i terreni confinanti, per un valore complessivo di circa 100mila euro.

La svolta delle indagini sul duplice delitto avvenuto nelle campagne di Carovigno

I carabinieri hanno raccontato alla stampa di come, alla fine del lungo interrogatorio, l’anziano sia crollato, ammettendo tra le lacrime di aver compiuto il delitto e di esserne l’unico responsabile. A quel punto i pm della procura di Brindisi che coordinano le indagini hanno disposto l’arresto dell’uomo che è stato accompagnato in carcere.

Ora il lavoro degli inquirenti si concentra sull’identificazione dell’arma utilizzata per uccidere i coniugi: durante le perquisizioni è stato sequestrato un fucile da caccia, recuperato in un capanno adiacente all’abitazione dell’83enne che ha spiegato di averlo acquistato da poco per un centinaio di euro. Sarà l’autopsia a chiarire se i colpi che hanno ucciso i coniugi sono compatibili con quel fucile.

Gli inquirenti sono giunti al fratello del 70enne ucciso dopo aver ascoltato familiari e conoscenti delle vittime, utilizzando anche intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre ad acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni del luogo del delitto, utili per ricostruire gli spostamenti di alcuni indiziati.

Emergono nuovi particolari sul delitto: l’anziana ha cercato di chiedere aiuto

I corpi delle vittime sono stati scoperti da un altro fratello del 70enne, che si è recato nella loro abitazione casa dopo non averlo visto al bar dove avevano un appuntamento. Entrato nel casolare, ha trovato prima l’anziano in una pozza di sangue, perché colpito da una fucilata, e poi in camera da letto i resti della moglie, freddata da due colpi di arma da fuoco. Nelle ultime ore è emerso come la donna avesse ancora in mano il suo telefonino, che aveva afferrato con ogni probabilità nel disperato tentativo di chiedere aiuto a qualcuno.

Il delitto sarebbe stato compiuto a causa dei dissidi scoppiati a causa di un terreno ereditato

Le indagini – affidate ai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, insieme ai colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni – hanno ricostruito le ragioni dei rapporti tesi tra la vittima e il fratello. I due avrebbero iniziato a litigare in seguito alla morte di un altro fratello, che avrebbe lasciato al 70enne diverse proprietà rurali, tra le quali un terreno confinante con la sua abitazione. Anche l’83enne avrebbe ricevuto un terreno in eredità, ma di minor valore perché non edificabile; a questo punto avrebbe chiesto al fratello il pagamento di una somma in denaro come risarcimento.

Nel tempo si sarebbero verificati parecchi litigi per questa questione e sarebbero volate anche minacce di morte. Per un curioso scherzo del destino la vittima doveva vedersi con un avvocato poche ore dopo il delitto, per cercare di risolvere una volta per tutte gli attriti con il fratello.