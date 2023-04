Durante il 9° Memorial Virginio Naibo, gara di Ciclismo amatoriale che si svolge a Caneva, in provincia di Pordenone, un uomo in bicicletta non ha rispettato le indicazioni fornite dalla motocicletta che precedeva la gara ciclistica e ha provocato una caduta che ha coinvolto alcuni corridori. Il tutto si è risolto con qualche escoriazione per gli atleti coinvolti e per l'uomo non partecipante.

Il resoconto dell'incidente: un uomo in bicicletta taglia la strada a una gara di amatori

Domenica 16 aprile il gruppo di ciclismo amatoriale Meschio ha organizzato, come accade ormai da nove anni, il Memorial Virginio Naibo, gara amatoriale sulle strade di Caneva, in Friuli Venezia Giulia.

A pochi chilometri dall'arrivo della corsa, sulla strada Udace, un circuito di 8 chilometri da percorrere per diverse volte, la motocicletta che apriva la corsa ha avvisato i passanti dell'arrivo della gara, avvistando un uomo in bicicletta che si trovava proprio sul percorso.

Dopo aver notato che il ciclista non era uno dei partecipanti alla competizione, la motostaffetta gli ha fatto cenno di rimanere sulla destra della strada e di fermarsi immediatamente, per evitare di creare confusione con la gara che stava per arrivare.

Nonostante tali inviti della motostaffetta invece l'uomo in bici ha proseguito sulla propria strada e si è anzi spostato al centro della carreggiata. Proprio in quel momento sono però sopraggiunti quattro corridori che avevano staccato il gruppo, lanciati in una fuga prima del traguardo; i corridori in gara hanno quindi travolto l'uomo, scaraventandolo a qualche metro di distanza e uno di loro è caduto sbattendo con forza contro il marciapiede pedonale ai lati del circuito stradale.

Dopo qualche secondo i ciclisti rimasti a terra hanno rischiato di essere a loro volta travolti dal gruppo in arrivo lanciato in velocità, il quale ha anche sfiorato un pedone che stava sopraggiungendo per aiutare i corridori coinvolti nello scontro.

L'incidente si è risolto con qualche escoriazione

Secondo alcune ricostruzioni sui quotidiani nazionali, l'uomo alla guida della bicicletta non si sarebbe minimamente reso conto di quanto stava avvenendo, quindi non avrebbe ignorato volutamente gli appelli della motostaffetta, ma semplicemente non li avrebbe sentiti, essendo concentrato sulla guida.

Dopo l'incidente il ciclista e i corridori coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze, ma solamente qualche escoriazione.