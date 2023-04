Vacanza da dimenticare per Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e donne alle Mauritius insieme al suo compagno Andrea Dal Corso è stata derubata. A raccontare quanto quanto accaduto lei stessa, nelle scorse ore, attraverso un lungo sfogo sui suoi profili social. La ragazza, pronta a convolare a nozze, ha raccontato di essere andata a prendere lo zainetto con il portafoglio e non c'era più niente di quanto prelevato. Poi, ha fatto delle ipotesi e il furto potrebbe essere avvenuto proprio in uno degli hotel che hanno cambiato alle Mauritius.

Teresa Langella su tutte le furie nel post pubblicato su Instagram

Nel lungo sfogo, Teresa Langella ha dichiarato: "Non c'è più umanità" . Poi, ha aggiunto che è brutto essere derubati e di provare tanta rabbia al solo pensiero che le mani sporche di persone sconosciute abbiano toccato i suoi sacrifici. L'ex tronista ha anche affermato rivolgendosi direttamente all'autore del furto che non meritano un briciolo di niente e dovrebbero mettersi una mano sul cuore. Gli ha poi augurato di fare buon uso E ancora ha dichiarato che è una sensazione terribile quando scopri che ti derubano perché è come se ti strappassero via i ricordi più belli, i sacrifici più grandi della tua vita.

L'ex tronista e la rabbia per il furto subito in vacanza

L'ex tronista sempre sui social ha dichiarato che è brutto non sentirsi al sicuro in nessuna parte del mondo. Poi, ha aggiunto ancora che certe cose ti segnano, ma il lato positivo è che almeno impari.

Teresa ha rivelato che solo il pensiero le spezza il cuore e le fa venire i brividi e che è orribile sapere che un estraneo è entrato in casa tua ed ha fatto una cosa che non andrebbe fatta.

Intanto, la donna è alle prese con i preparativi per le future nozze con Andrea Dal Corso. Chi segue la coppia sui social ricorderà la romantica proposta di matrimonio durante una vacanza da favola alle Seychelles. Come da tradizione, l'uomo ha raccontato in una recente intervista a Verissimo, di aver chiesto la mano al padre di Teresa ed aver ricevuto l'ok.

L'amore tra i due è nato in salita dopo l'iniziale no detto proprio da Andrea durante la scelta al castello. Poi, nelle settimane successive, si è reso conto di essere innamorato della ragazza ed ha fatto di tutto per riconquistarla. Dopo alcune titubanze i due si sono fidanzati ufficialmente e dopo poco sono andati a vivere insieme in quel di Roma.In un recente post su Instagram l'ex tronista ha scritto al suo futuro marito: "Ti amo oltre ogni cosa". Ora, i due fidanzati sono pronti per il grande passo!