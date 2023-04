Diego Tavani rompe il silenzio dopo l'incidente stradale che lo ha visto coinvolto in prima persona.

In queste ore è stato proprio l'ex protagonista di Uomini e donne a raccontare sui social quanto gli è successo in questi giorni, senza nascondere di aver vissuto dei veri attimi di grande paura.

La storia d'amore tra Diego e Ida raccontata a Uomini e donne

Diego Tavani è noto al pubblico di Uomini e donne per essere stato uno dei volti del trono over ad aver fatto breccia nel cuore della dama Ida Platano.

I due, per diverso tempo, sono stati al centro dell'attenzione al punto che insieme erano arrivati anche al momento della scelta finale.

La coppia aveva deciso di uscire di scena dalla trasmissione e di provare a viversi la storia d'amore lontani dai riflettori, ma all'ultimo momento Diego ha avuto un ripensamento che lo ha portato a rivalutare la sua decisione e a mettere la parola fine alla sua frequentazione con la dama siciliana del programma di Maria De Filippi.

A distanza di un po' di tempo da quella esperienza vissuta a Uomini e donne, Diego è tornato a far parlare di se per uno spiacevole episodio che lo ha visto protagonista in prima persona.

Diego vittima di un incidente stradale: il racconto dell'ex volto di Uomini e donne

In queste ore l'ex volto del trono over è riapparso sui social, dove ha svelato per la prima volta la dinamiche del brutto incidente che lo ha visto coinvolto.

"Questa notte due fari, lo stritolo delle gomme, un rumore forte, il buio. E poi il miracolo", ha scritto Diego nelle storie del suo profilo ufficiale Instagram rivelando di essersi salvato per un pelo.

"Grazie vita perché, a parte i dolori addosso, posso ancora vedere mio figlio crescere", ha scritto ancora l'ex volto di Uomini e donne, che a questo punto dovrà solo rimettersi in forma e dimenticare questa brutta esperienza che lo ha visto protagonista durante il periodo pasquale.

Il silenzio di Ida Platano, ex di Diego a U&D, dopo l'incidente stradale

Immediate le reazioni dei fan che hanno avuto modo di conoscere Diego durante la sua partecipazione a Uomini e donne: in tanti hanno augurato a Diego una pronta guarigione, sperando di poterlo rivedere al più presto prendere in mano le redini della sua vita.

Nessun commento, per il momento, da parte di Ida Platano: l'ex dama del trono over, ormai felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, non si è espressa sull'incidente che ha visto coinvolto il suo ex fidanzato, ma non si esclude che possa farlo nel corso delle prossime ore dai suoi profili social.