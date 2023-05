Nel pomeriggio di martedì 2 maggio una donna è morta in Val di Susa, dopo essere precipitata lungo la via ferrata Carlo Giorda, che porta alla Sacra di San Michele, nel comune di Sant'Ambrogio di Torino, nei pressi di un ponte tibetano. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio, ma i soccorritori intervenuti sul posto non hanno sono riusciti a salvare la donna. La notizia è stata diffusa dalle testate di cronaca locale e poi ripresa a livello nazionale.

La cronaca dell'incidente in Val di Susa

La Sacra di San Michele è un'abbazia arroccata sulla cima del monte Pirchiriano; per raggiungerlo si percorre la via ferrata Carlo Giorda, una zona attrezzata per i percorsi alpinistici che parte dal comune di Sant'Ambrogio di Torino, in Val di Susa, per arrivare fino all'abbazia di San Michele, percorsa ogni settimana da decine di turisti e alpinisti di professione.

Nel pomeriggio di martedì 2 maggio 2023 una donna stava percorrendo la via ferrata nel punto vicino al ponte tibetano sospeso, che conduce alla Sacra di San Michele, quando avrebbe perso l'appoggio dei suoi piedi ed è precipitata nel vuoto per diverse decine di metri.

La richiesta di soccorso è stata inoltrata intorno alle ore 14:30 e sul posto sono intervenuti immediatamente il Servizio Regionale di Elisoccorso gestito dal 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Piemonte.

In una nota diffusa dai soccorritori si legge che durante le operazioni di soccorso sono state tentate tutte le manovre sanitarie del caso, compresa la rianimazione cardiocircolatoria, ma le condizioni ormai critiche della donna non hanno permesso alcuna possibilità di salvezza per la donna.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe precipitata lungo la parete rocciosa per circa una quarantina di metri nel vuoto, colpendo ripetutamente contro le rocce impervie. I medici giunti sul posto hanno constatato il decesso della donna e contattato la Guardia di Finanza per le operazioni di recupero della salma.

Le operazioni della Guardia di Finanza

Come da prassi in questi incidenti, sul posto è intervenuta la Guardia di Finanza, tramite un tecnico del Soccorso Alpino della Regione Piemonte. Grazie al supporto dell'elicottero l'esperto è stato portato con il verricello sulla montagna, ed ha potuto svolgere sul luogo dell'accaduto le operazioni di routine della Polizia Giudiziaria.

Dopo aver comunicato la situazione e svolto le verifiche dell'incidente, il tecnico della Guardia di Finanza ha ricevuto dal Prefetto l'autorizzazione allo spostamento della salma della donna tramite l'uso dell'elisoccorso alpino.