“Buona Estate Sicura”, è questo il nome dell’operazione investigativa portata a termine dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Catania in parecchie strutture ricettive del capoluogo etneo e nel suo hinterland. I controlli hanno interessato in totale 180 bed and breakfast, affitta camere e abitazioni vacanze. Tra i reati scoperti quello relativo all’omissione della comunicazione dei nominativi degli alloggiati e alcuni allacci abusivi alla rete elettrica.

Controlli dei Carabinieri nei B&B: 13 strutture non inviavano i nominativi degli alloggiati

Il controllo è stato disposto in questo periodo dell’anno in quanto il fenomeno si amplifica proprio per la vocazione turistica della zona, funzione delle bellezze naturali che si possono fruire presso tutto il territorio costiero catanese e pedemontano etneo.

Le verifiche dei militari si sono concentrati soprattutto sulle procedure, da parte dei titolari, riguardanti l’obbligo della comunicazione, all’arrivo degli ospiti/utenti, delle loro generalità alle autorità competenti. Questa norma contenuta nell’art. 109 del TULPS (R.D. 773/31) e del DM 7 gennaio 2013, prevede che i titolari siano obbligati entro 24 ore dall'arrivo degli alloggiati a comunicare le loro generalità alle autorità competenti.

La norma prevede tale obbligo per accertare la presenza nel territorio di soggetti ricercati dalle forze dell’ordine e comunque pericolose per la sicurezza pubblica.

Le indagini investigative condotte dai Carabinieri hanno anche contribuito a tutelare quei titolari/gestori che hanno rispettato da sempre tali norme. Nell’ultimo periodo, purtroppo, si è riscontrato un aumento esponenziale di illeciti in questo settore, attraverso l’apertura indiscriminata di nuovi modelli di ospitalità privi di autorizzazione e dei requisiti minimi richiesti dalle norme turistiche alberghiere vigenti.

Le indagini e il numero dei controlli, un B&B anche a Randazzo

Ad essere controllate sono state in tutto 180 strutture ricettive, a Catania e in tutta la sua provincia. Sono stati riscontrati ben 13 illeciti con la denuncia a piede libero dei titolari. Per tale reato i titolari denunciati rischiano fino a tre mesi di reclusione, pena commutabile con una ammenda fino a 206 euro.

Paradossalmente, tutti i titolari denunciati facevano bella mostra dei loro alloggi, essendo presenti sui principali siti internet di settore. Tra queste strutture, nove erano ubicate nel popoloso quartiere di San Cristoforo all'interno del centro storico di Catania, due in zona periferica del capoluogo etneo, uno ad Acireale e, infine, uno a Randazzo a circa 70 km dal capoluogo etneo.