Nella mattinata di martedì 3 ottobre, a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, durante la camminata in mezzo alla vegetazione, un cercatore di funghi si è imbattuto nel corpo supino di un uomo, a pochi passi da un ponte della strada statale Adriatica. Il ritrovamento dei resti è avvenuto nella pineta di Ponte Metauro, in una zona isolata nei pressi del fiume Metauro, alle porte della cittadina marchigiana. Il cercatore di funghi ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine: sul posto si è recato anche un medico legale, che dai primi accertamenti avrebbe escluso segni di violenza sulle spoglie, ormai mummificate e in gran parte consumate e deturpate dagli animali selvatici.

I primi tentativi di identificare l’uomo ritrovato privo di vita nella pineta di Fano

A prima vista, era sembrato che i resti rinvenuti in pineta fossero di un uomo di origini africane, probabilmente di giovane età. Gli inquirenti hanno esaminato tutte le denunce di scomparsa della zona, senza trovare riscontri: tutte le segnalazioni, infatti, non sono compatibili con la data del decesso, così come appare dallo stato di conservazione delle spoglie. Secondo gli esperti, il corpo si troverebbe in mezzo alla vegetazione da almeno un mese, anche se il tempo trascorso dalla morte fino alla scoperta potrebbe anche essere maggiore. Nelle ultime ore sembra farsi largo l'ipotesi che le spoglie appartengano a un cittadino moldavo di 61 anni.

L’esame autoptico sui resti sarà utile a risolvere il mistero dell’uomo ritrovato in pineta

A quanto pare la zona del ritrovamento, lontana dalle abitazioni, è molto tranquilla, tanto che negli ultimi tempi non sono mai stati segnalati movimenti sospetti di persone. Inoltre, nei dintorni della pineta non ci sono costruzioni abbandonate o ruderi che potrebbero fungere da rifugio.

Le indagini sulla vicenda di cronaca sono coordinate dal pm Ernesto Napolillo: dopo i primi accertamenti sul posto, il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma, che ora si trova nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Fano, in attesa dell’autopsia, che potrà fornire elementi utili all’inchiesta. Gli inquirenti sperano di ottenere informazioni utili dall’esame dei resti da parte del medico legale, come l’esatto periodo del decesso o le cause della morte del cittadino moldavo.

Le indagini per identificare a chi appartenga il corpo rinvenuto nella pineta a Fano

Le indagini che hanno portato a identificare il 61enne trovato privo di vita nella pineta alle porte di Fano sono svolte dagli uomini del commissariato della cittadina marchigiana in collaborazione con la polizia scientifica. Il mistero su quanto è avvenuto è amplificato dal fatto che i resti mummificati non presentavano segni evidenti di violenza, come lesioni o ferite tipicamente presenti in caso di un’aggressione. Quindi al momento appare molto improbabile l’ipotesi di un omicidio o anche quella che i resti della vittima siano stati trasportati da un altro luogo fino alla pineta di Ponte Metauro.