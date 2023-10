Continuano le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne ritrovata senza vita a Rimini mercoledì 4 ottobre. Sono tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti: non si esclude che il delitto possa essere legato a quanto accaduto poco prima dell'estate al figlio Giuliano, rinvenuto in fin di vita ai margini di una strada. L'uomo, ancora ricoverato all'ospedale Sol e Saluts. Il caso di cronaca nera è seguito anche da "Chi l'ha visto?", trasmissione condotta da Federica Sciarelli, in onda tutti i mercoledì sera su Rai 3.

Continuano le indagini

Pierina Paganelli è stata ritrovata dalla nuora Manuela in una pozza di sangue tra i garage e l’ingresso all’ascensore di un complesso residenziale di via del Ciclamino, nel complesso residenziale di Ca’ Acquabona, a Rimini. Secondo i primi risultati dell'autopsia, l'assassino ha infierito con 17 coltellate, di cui quattro sarebbero stati fatali. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata.

Le indagini degli inquirenti si sono concentrate, almeno per le prime battute, in ambito familiare; al momento, nonostante la procura competente abbia aperto un fascicolo per omicidio, ancora nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. E non ci sarebbe nemmeno un identikit del killer.

Non si esclude neppure la presenza e l'intermediazione di un complice.

Come riferito dalla cronache locali, nelle scorse ore sono stati convocati in procura alcuni vicini di casa. Tra di loro c'è anche la stessa persona alla quale Manuela si è rivolta nel momento in cui ha rinvenuto il corpo della suocera. La donna si è detta molto preoccupata per la sicurezza dei suoi cari.

Potrebbe essere legato all'investimento del figlio

I legali nominati dai figli della vittima, gli avvocati Marco e Monica Lunedei, ai cronisti hanno ribadito di essere certi dell'estraneità di tutti i famigliari alla vicenda. Tuttavia, gli inquirenti sarebbero propensi a credere che l'anziana conoscesse il suo assassino. Inoltre, non escluderebbero, come azzardato anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" nemmeno che il terribile omicidio possa essere legato all'investimento - probabilmente un'aggressione mascherata - subito lo scorso 7 maggio da Giuliano Saponi, figlio di Pierina e marito di Manuela.

L'uomo, ritrovato ai margini della strada con il cranio sfondato, è ancora ricoverato in ospedale. Raggiunto dagli inviati della trasmissione "Pomeriggio Cinque", si è limitato ad affermare di non sapere di eventuali connessioni con quanto gli è capitato. "Le forze dell'ordine - ha concluso - lo appureranno". Poi, commosso ha ricordato mamma Pierina: "Era qui tutti i giorni. Può quindi immaginare quanto era preziosa per me".

Giuliano, durante la lunga degenza, avrebbe saputo che la moglie lo ha tradito con un vicino di casa. Tuttavia, nel corso dell'intervista, ha preferito evitare di toccare il delicato argomento. "Delle vicende mie personali - ha spiegato - sono più le cose che leggo dai giornali".