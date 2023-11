Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo portale Dillinger News l'audio di una telefonata in cui una donna, che si fa chiamare Alina G., dice di avere origini rumene e di essere una prostituta, accusa il capitano della A.S. Roma Lorenzo Pellegrini di molestie e di stalking.

L'intervista arriva dopo che Pellegrini aveva già respinto queste accuse, che Dillinger News aveva anticipato lunedì scorso, e aveva minacciato di denunciare Fabrizio Corona. Alina G. racconta di aver incontrato più volte il calciatore, che sarebbe stato ossessionato da lei e che lei aveva denunciato quattro volte, chiedendo l'attivazione del Codice Rosso, la procedura che si attiva quando vengono denunciate violenze, soprattutto di genere.

Sul profilo Instagram del portale, l'intervista è stata accolta da un coro di voci sdegnate, che chiedono a Corona di farsi da parte e di far lavorare la magistratura, che si è già attivata. Intanto i profili del calciatore e della moglie, Veronica Martinelli, sono stati presi d'assalto da profili evidentemente falsi, forse dei bot generati per fingere accuse: quasi tutti fanno riferimento all'intervista pubblicata da Dillinger News.

L'intervista alla escort

Nel video pubblicato da Dillinger News si può sentire la voce della donna, mentre l'ex paparazzo gestisce l'intervista tramite un cellulare: sia il volto della donna che il suo numero e tutto lo schermo del telefono sono pixelati. L'articolo non è firmato, ma dalla voce e dai tatuaggi sulle mano si riconosce Fabrizio Corona.

I due video in cui è spezzata l'intervista durano in totale un quarto d'ora.

Alina G., che dice di avere 24 anni, racconta a Fabrizio Corona che avrebbe recentemente denunciato per stalking il capitano della A.S. Roma, Lorenzo Pellegrini, pur non nominandolo mai direttamente. Durante l'intervista, la donna ha detto che ha denunciato Pellegrini quattro volte, dopo aver avuto una relazione con lui dall'inizio del 2023 fino a luglio.

Quando le è stato chiesto come Pellegrini l'avesse contattata, Alina ha spiegato che il calciatore avrebbe ottenuto il suo numero tramite passaparola.

Le accuse

La presunta escort ha rivelato che avrebbe ricevuto Pellegrini negli appartamenti che affittava, attraverso Booking, a Roma. Alina dice che la relazione tra lei e Lorenzo Pellegrini sarebbe diventata più intima con il tempo e che erano diventati amici, ma che l'avrebbe interrotta a fine luglio perché lui era diventato troppo ossessivo e insistente, e che ne era spaventata.

Ha detto che lo ha denunciato per stalking sia a Roma che a Parma, dove la donna vive, per le chiamate e i messaggi insistenti. La escort fa anche due accuse specifiche: che alcune persone le avrebbero rubato il telefono, e che le sarebbe stato svuotato il conto. Non dà spiegazioni precise su come queste due cose sarebbero successe.

Attivato il Codice Rosso

Il caso è oggetto di indagine da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che stanno esaminando le accuse di stalking mosse da Alina nei confronti di Lorenzo Pellegrini, per capire se potrebbe essere un tentativo di estorsione. Le accuse ci sono, e in caso di stalking scatta automaticamente il Codice Rosso.

La procedura del Codice Rosso è un protocollo adottato in Italia per gestire le situazioni di emergenza e violenza, soprattutto maschile sulle donne.

Viene applicato quando una persona si trova in una situazione di pericolo imminente a causa di violenza domestica o stalking. L'attivazione del Codice Rosso prevede la creazione di una corsia preferenziale per le indagini e tutti gli altri interventi non di polizia, per velocizzare i tempi: in casi di violenza domestica o di genere, infatti, spesso agire con tempestività è la cosa più importante.

I profili social di Pellegrini e della moglie Veronica Martinelli presi d'assalto da account fake

Dopo che il sito di Fabrizio Corona ha pubblicato l'intervista con la escort Alina, i profili social di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e di sua moglie Veronica Martinelli hanno subito numerosi attacchi.

I loro account su Instagram sono stati presi d'assalto da una serie di account fake, che sembra siano stati orchestrati in modo sistematico. I commenti sono pieni di insulti e sembrano essere collegati all'indagine di stalking nei confronti di Pellegrini, e parlano di presunti tradimenti e delle denunce presentate. Pellegrini ha negato le accuse e ha dichiarato di aver affidato il caso ai suoi avvocati per tutelare i suoi interessi. La situazione è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri e la vittima ha avviato una procedura di protezione.

Dopo che l'intervista è stata resa pubblica, molti utenti hanno espresso il loro disaccordo e hanno criticato Corona "per aver diffuso informazioni sensibili e private, senza considerare le conseguenze per le persone coinvolte". Tuttora la discussione sulla correttezza dell'intervista continua ad alimentare un dibattito sui social media.