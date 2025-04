"Ho sempre amato Berlusconi, ma non ho mai votato. Fonderò un partito con Maria Rosaria Boccia, rimetteremo subito il reddito di cittadinanza": questo uno dei passaggi dell'intervista rilasciata a La Stampa da Rita De Crescenzo, influencer e tiktoker napoletana dal vasto seguito sui social che ha deciso di entrare in politica.

L'intervista: 'Non so chi sia Putin, voglio dare una mano alla gente'

Nell'intervista rilasciata al quotidiano torinese, ha asserito di essere "una ragazza semplice": "Vengo dai vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni.

Adesso voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia".

"Non guadagno niente per il ruolo di influencer - ha aggiunto ancora - Poi, certo, se mi chiamano per un evento o per una pubblicità mi pagano, qui nessuno fa niente per niente. Però non guadagno da sola, ci sono anche le spese, l’impresario, il fonico, il parrucchiere, il vestito, la macchina e la benzina".

E le conoscenze sul mondo nel quale vorrebbe entrare?: "Io non lo so chi sia Putin. So che i grossi devono stendere le mani e sedersi a un tavolo per mettere pace, non per fare la guerra. Poi io di politica non so nulla".

Ma nonostante questo vuole entrarci: "Prima devo studiare. Anzi, su questo non farmi domande perché non posso rilasciare interviste.

Al momento dovuto annuncerò i nostri progetti con Maria Rosaria", imprenditrice ed influencer di Pompei nota per la relazione avuta con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano.

E il suo possibile programma politico?: "Tutta Napoli è con me. Ho un milione e ottocentomila follower e quando dico che voglio candidarmi sono tutti dalla mia parte.

Voglio dare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono, scendere nei vicoli per dire stop alla droga, stop al bullismo, stop alla violenza sulle donne". Se dovesse mai essere eletta Presidente del consiglio, come prima cosa "rimetto subito il reddito di cittadinanza. Poi metto a posto gli ospedali che sono tutti distrutti".

A fine marzo De Crescenzo e Maria Rosaria Boccia hanno annunciato la nascita di un loro podcast

In attesa di entrare in politica, De Crescenzo e Boccia hanno già fatto 'qualcosa' insieme, lanciando a marzo scorso un web-podcast, dal titolo Pasta.

Il format prevede nove rubriche in tutto, conduce Boccia e De Crescenzo è ospita fissa.

In una delle ultime puntate, la tiktoker napoletana ha letto una lista di politici che avrebbero delle condanne, delle imputazioni a loro carico o che siano comunque sotto indagine: "Io ho commesso meno reati di loro" ha sentenziato alla fine.