Mercoledì 6 agosto, Alessandro Basciano sarebbe dovuto andare al Commissariato di Milano per ritirare il braccialetto elettronico ma il deejay non si è presentato. L'avvocato Leonardo D'Erasmo ha così commentato la decisione del suo assistito: "Non ha potuto ritirare il braccialetto elettronico perché lavora". Il provvedimento definitivo era scattato lo scorso 30 aprile in seguito alla pronuncia della Cassazione, ma rinviato per mancanza di dispositivi elettronici.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la ex di Basciano, Sophie Codegoni, aveva spiegato di aver sporto denuncia ai danni del dj perché quest'ultimo non accettava la separazione: "Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero.

Sapeva tutto. Mi insultava e mi minacciava di togliermi la bambina".

Le parole dell'avvocato di Basciano

Dopo che Alessandro Basciano non si è presentato al Commissariato di Milano per ritirare il braccialetto elettronico per impedirgli di avvicinarsi alla ex Codegoni, l'avvocato del deejay ha affermato: "Basciano lavora tutta l’estate all’estero, fa il deejay e al momento è impossibilitato a rispettare questi appuntamenti che vengono decisi in base alla disponibilità dei dispositivi di sicurezza". Il legale ha precisato che non era intenzione del suo assistito quello di eludere il provvedimento definitivo, ma dal momento che ha ricevuto la comunicazione solamente lo scorso sabato era impossibilitato a rientrare in Italia per via di un calendario di lavoro fitto.

Cosa rischia il deejeay

In seguito al mancato ritiro del dispositivo elettronico da parte di Basciano, è possibile un aggravamento della misura cautelare. Il 36enne quando tornerà in Italia potrebbe finire ai domiciliari.

Le indagini vanno verso la chiusura, dopo la denuncia presentata dall'influencer lo scorso novembre 2024. L'accusa ha accertato che Basciano si è reso responsabile di una condotta non idonea nei confronti della sua ex facendola vivere in uno stato di ansia e paura.

Il commento ironico dell'amica del dj Elisa De Panicis

L'amica del deejay, Elisa De Panicis, ha ironizzato sulla vicenda: "Il galeotto più bello di Ibiza è qui. Ti vedo molto bene". L'influencer in altro video provocatorio ha aggiunto: "Ad Alessandro le manette posso mettergliele soltanto io". A tal proposito diversi utenti hanno polemizzato sulle parole di De Panicis: "Il fatto che sia una donna a dire queste parole, fa ribrezzo".