Da alcune ore sul web si parla dei video che Alfonso D'Apice ha postato su Instagram per documentare l’incidente stradale appena avuto. Il 30 agosto, anche Chiara Cainelli ha scelto i social per raccontare cosa è accaduto al pullman su cui viaggiava insieme al fidanzato conosciuto al Grande Fratello, la paura provata prima che un uomo li liberasse dalla vettura ribaltata e i pensieri che l’hanno attraversata mentre temeva il peggio.
Lo sfogo di Chiara dopo la paura
Lo scorso 29 agosto, Alfonso e Chiara hanno avuto un incidente piuttosto grave mentre erano in viaggio verso Las Vegas.
A pochi minuti di distanza dall'accaduto, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di pubblicare foto e video su Instagram per documentare il tutto, e questa sua scelta ha diviso il popolo del web.
Chiara è rimasta in silenzio per qualche ora, poi ha deciso di sfogarsi sui social raccontando nel dettaglio cos'è accaduto e come stanno lei e Alfonso.
"Sto bene, ora è passata l'adrenalina e sto sentendo un po' di dolori. Mi sono presa del tempo perché non l'ho vissuta bene, cerco di rimanere forte quando serve e poi crollo. Mi sono presa un grosso spavento, pensavo di morire", ha esordito Chiara con la voce rotta e gli occhi lucidi.
La dinamica dell'incidente spiegata da Chiara
Chiara ha anche spiegato che in mattinata, lei, Alfonso e altre venti persone hanno preso un pullman per andare a fare un'escursione al Grand Canyon, ma il suo fidanzato si è sentito poco bene e ha chiesto di scendere un attimo.
"Mentre Alfonso stava male, è stato rilevato un guasto al pullman e ce l'hanno fatto cambiare. Siamo ripartiti e stavamo dormendo, finché non abbiamo sentito uno scoppio e il nostro pullman ha sbandato e si è trascinato per diversi metri, ma per fortuna si è fermato prima di entrare nell'altra carreggiata. Siamo rimasti dentro e vedevamo fumo e c'è stato il panico", ha proseguito l'ex concorrente del Grande Fratello sui social.
Pt2 #chiaronso #GrandeFratello pic.twitter.com/EO7HNjx2kV— oScogliattolo⚓‼️ (@alessan10213920) August 30, 2025
Tra le lacrime, Chiara ha raccontato che Alfonso avrebbe cercato di rompere uno dei vetri del bus che era ribaltato su un lato, ma a liberarli sarebbero stati alcuni agenti della polizia aprendo la porta posteriore con la forza.
Le critiche degli utenti social
La scelta di Alfonso e di Chiara di documentare il loro incidente sui social, ha fatto un po' storcere il naso a diversi fan.
"Se sei in una situazione di paura e pericolo, come ti viene in mente di prendere il cellulare, fare video e postare tutto sui social?", "Non ha nessun senso questo comportamento", "Questa smania di postare tutto è assurda", "Ognuno ha le proprie priorità nella vita", "Io avrei evitato di mettere tutto su Instagram", "Cosa non si fa per stare al centro dell'attenzione", "Lei tremava, sanguinava e intanto filmava", queste sono alcune delle critiche che la coppia del Grande Fratello ha ricevuto nelle ultime ore su X.