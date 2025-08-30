Da alcune ore sul web si parla dei video che Alfonso D'Apice ha postato su Instagram per documentare l’incidente stradale appena avuto. Il 30 agosto, anche Chiara Cainelli ha scelto i social per raccontare cosa è accaduto al pullman su cui viaggiava insieme al fidanzato conosciuto al Grande Fratello, la paura provata prima che un uomo li liberasse dalla vettura ribaltata e i pensieri che l’hanno attraversata mentre temeva il peggio.

Lo sfogo di Chiara dopo la paura

Lo scorso 29 agosto, Alfonso e Chiara hanno avuto un incidente piuttosto grave mentre erano in viaggio verso Las Vegas.

A pochi minuti di distanza dall'accaduto, l'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di pubblicare foto e video su Instagram per documentare il tutto, e questa sua scelta ha diviso il popolo del web.

Chiara è rimasta in silenzio per qualche ora, poi ha deciso di sfogarsi sui social raccontando nel dettaglio cos'è accaduto e come stanno lei e Alfonso.

"Sto bene, ora è passata l'adrenalina e sto sentendo un po' di dolori. Mi sono presa del tempo perché non l'ho vissuta bene, cerco di rimanere forte quando serve e poi crollo. Mi sono presa un grosso spavento, pensavo di morire", ha esordito Chiara con la voce rotta e gli occhi lucidi.

La dinamica dell'incidente spiegata da Chiara

Chiara ha anche spiegato che in mattinata, lei, Alfonso e altre venti persone hanno preso un pullman per andare a fare un'escursione al Grand Canyon, ma il suo fidanzato si è sentito poco bene e ha chiesto di scendere un attimo.

"Mentre Alfonso stava male, è stato rilevato un guasto al pullman e ce l'hanno fatto cambiare. Siamo ripartiti e stavamo dormendo, finché non abbiamo sentito uno scoppio e il nostro pullman ha sbandato e si è trascinato per diversi metri, ma per fortuna si è fermato prima di entrare nell'altra carreggiata. Siamo rimasti dentro e vedevamo fumo e c'è stato il panico", ha proseguito l'ex concorrente del Grande Fratello sui social.

Tra le lacrime, Chiara ha raccontato che Alfonso avrebbe cercato di rompere uno dei vetri del bus che era ribaltato su un lato, ma a liberarli sarebbero stati alcuni agenti della polizia aprendo la porta posteriore con la forza.

Le critiche degli utenti social

La scelta di Alfonso e di Chiara di documentare il loro incidente sui social, ha fatto un po' storcere il naso a diversi fan.

"Se sei in una situazione di paura e pericolo, come ti viene in mente di prendere il cellulare, fare video e postare tutto sui social?", "Non ha nessun senso questo comportamento", "Questa smania di postare tutto è assurda", "Ognuno ha le proprie priorità nella vita", "Io avrei evitato di mettere tutto su Instagram", "Cosa non si fa per stare al centro dell'attenzione", "Lei tremava, sanguinava e intanto filmava", queste sono alcune delle critiche che la coppia del Grande Fratello ha ricevuto nelle ultime ore su X.