Venerdì 29 agosto Martina Nasoni ha rotto il silenzio sull'intervento che ha subito qualche giorno fa, il trapianto di cuore che aspettava di fare da quando aveva 12 anni. Nel lungo messaggio che ha pubblicato su Instagram, l'ex vincitrice del Grande Fratello ha voluto ringraziare l'equipe medica che si sta occupando di lei, le persone che le hanno inviato pensieri positivi, ma soprattutto chi le ha donato il cuore e tutta la sua famiglia.

Le prime parole di Martina dopo l'operazione

Non è passata neppure una settimana da quando sul web si è sparsa la voce che Martina aveva subito un trapianto di cuore, una notizia che era stata confermata anche dalla sua amica Guendalina Canessa sui social.

Qualche ora fa, inoltre, il settimanale Di Più aveva aggiornato i fan di Nasoni sulle sue condizioni di salute scrivendo: "Martina è ricoverata in terapia intensiva, è stabile e viene monitorata dai medici come previsto dal protocollo post-operatorio".

Il 29 agosto, però, è stata la stessa ragazza a comunicare con i suoi sostenitori come sta dopo il delicato intervento al quale si è sottoposta di recente.

"Voglio ringraziare tutta l'equipe di medici che ha guidato questo viaggio e ha reso possibile il miracolo, mi hanno guidata dall'oscurità alla rinascita. Grazie a chi mi ha scritto e pensato, ma il grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Il tuo addio è diventato il mio inizio. Prometto di onorare questo dono", ha scritto l'ex vincitrice del Grande Fratello sul suo account Instagram.

L'invito a donare gli organi

La seconda parte del messaggio che Martina ha postato su Instagram, è un chiaro invito a tutti a riflettere su quanto è importante aderire alla donazione degli organi.

"Io oggi vivo perché qualcuno ha avuto il coraggio di farlo", ha concluso Nasoni prima di precisare che - per ora - non se la sente di tornare attiva sui social com'era prima dell'intervento, poiché ha ancora bisogno di tempo per sé e per realizzare cosa le è successo.

Dalla vittoria del GF al brano di Sanremo scritto da Irama

Martina ha partecipato alla 16esima edizione del Grande Fratello, e l'ha vinta grazie al supporto del pubblico che si era affezionato a lei e alla sua semplicità sin dalla prima apparizione all'interno della casa.

Il vissuto di Nasoni, però, è stato d'ispirazione per un artista che ha scelto di raccontarlo nel brano La ragazza con il cuore di latta; dopo aver ascoltato la storia di Martina, infatti, Irama ha scritto la canzone con la quale ha gareggiato al Festival di Sanremo diversi anni fa, riuscendo a classificarsi nella top 10.

Accantonata l'esperienza nel reality, la ragazza ha cominciato a lavorare in radio ed è diventata una speaker di successo