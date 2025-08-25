Durante le tappe italiane organizzate per dare lustro e prestigio alla Vuelta fuori dai confini spagnoli, poco prima del via della terza tappa, ignoti hanno forzato le serrature dei furgoni dei meccanici e della logistica del Team Visma, parcheggiati nel cortile dell’Hotel Novotel di Torino, portando via 18 biciclette da corsa per un valore complessivo di circa 250.000 euro.

Un duro colpo per la squadra olandese, che, solo poche ore prima, aveva festeggiato il successo di Jonas Vingegaard, capace di conquistare la maglia rossa di leader della classifica generale, nonostante una caduta dovuta alla pioggia durante la seconda tappa italiana della corsa.

Il furto ha messo a rischio la preparazione e la partecipazione dei corridori alla prosecuzione della gara.

Ritrovate alcune biciclette abbandonate nei pressi dell'albergo, Plugge ringrazia i colleghi per l'aiuto

Fortunatamente, alcune delle bici rubate sono state ritrovate abbandonate poco distante dall’hotel, ma la maggior parte non è stata ancora recuperata. Il general manager Richard Plugge ha ringraziato pubblicamente i team Movistar e Lidl-Trek, con cui Visma condivideva l’alloggio, per il supporto e la collaborazione nell’emergenza. I meccanici hanno lavorato incessantemente per allestire le bici disponibili e garantire ai corridori di poter partire regolarmente in gara.

Il team ha già ordinato un nuovo carico di biciclette dalla Cervélo, sponsor tecnico e fornitore ufficiale, per sostituire i mezzi rubati.

Nel frattempo, le autorità stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e recuperare il materiale rubato.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Vingegaard guida la classifica della Vuelta 2025

Dopo la terza tappa disputata, la classifica generale vede ancora in testa Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike, che mantiene la maglia rossa con un tempo complessivo di 7h56’16”, seguito dal francese David Gaudu (Groupama-FDJ) e dall’italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

La classifica generale resta molto compatta, con i primi cinque corridori racchiusi in meno di 10 secondi.

La vittoria della terza tappa, conclusasi a Ceres, è andata a David Gaudu, che ha battuto in volata Mads Pedersen e lo stesso Vingegaard.

La quarta tappa della Vuelta a España partirà da Inca, nelle Isole Baleari, e terminerà a Valldemossa dopo circa 165 chilometri. Si tratta di una tappa dal percorso misto, con diversi saliscendi, che potrebbe riservare occasioni sia ai velocisti resistenti sia ai corridori aggressivi.

L’attesa è tutta per vedere come i protagonisti della maglia rossa e della classifica generale affronteranno questo nuovo percorso, mentre la tensione cresce dopo l’incidente che ha colpito il Team Visma.