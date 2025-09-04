Già qualche settimana fa erano circolate sulla stampa britannica le parole di una donna che sostiene di essere la figlia segreta del cantante Freddie Mercury, storico frontman dei Queen venuto a mancare nel 1991. Di recente la donna viene intervistata dal quotidiano The Sun e si sfoga criticando con asprezza il film biografico sulla band, dal titolo Bohemian Rhapsody, uscito nel 2018 e che portò nuova fortuna ai Queen pur con qualche semplificazione sulla storia che non era sfuggita all'epoca ai fan più attenti.

L'attacco al film 'Bohemian Rhapsody'

La presunta figlia di Freddie Mercury, che al momento preferisce non rendere noti i dettagli in merito alla sua identità, si è sfogata duramente nel corso di un'intervista al quotidiano britannico The Sun. Ha criticato il film biografico sulla band e sostiene che la pellicola sia piena di inasettezze. Sostiene che suo padre, il frontman dei Queen, non avrebbe mai permesso la realizzazione di questo progetto.

La donna, che non ha voluto rivelare il suo nome, sostiene che “Freddie avrebbe bloccato il film del 2018 sulla band". La pellicola, che vede Mercury interpretato da Rami Malek, sarebbe a suo dire “un film pieno di invenzioni”. E il padre avrebbe decisamente storto il naso per questo lavoro: “Papà sarebbe rimasto inorridito dal film", ha detto nell'intervista.

"Gli avrebbe fatto rizzare i capelli in testa. Mostra una versione di lui così distante dalla verità”.

Il film biografico, uscito nel 2018 e diretto da Bryan Singer, ha ripercorso la storia dei Queen dalla loro nascita fino al celebre concerto del Live Aid nel 1985, il culmine della loro carriera. Nonostante le critiche della donna, la pellicola è stata un successo planetario, vincendo quattro premi Oscar e diventando uno dei film più premiati alla 91ª edizione degli Academy Awards.

La presunta figlia segreta di Freddie Mercury

Secondo la donna, che afferma di essere nata da una relazione avuta nel 1976 tra il cantante e la compagna di un suo amico, la sua decisione di farsi avanti è stata motivata proprio dalla volontà di correggere quella che lei definisce una versione fittizia della vita di suo padre Freddie Mercury.

Inoltre, la presunta figlia ha lanciato un'accusa non di poco conto contro la "macchina dei Queen", sostenendo che la band abbia sfruttato l'immagine del cantante dopo la morte del padre, avvenuta nel novembre del 1991 per complicazioni legate all'Aids. La biografa della band Lesley-Ann Jones è stata la prima a parlare dell'esistenza di questa figlia nel libro dal titolo Love, Freddie, ma Mary Austin, amica e confidente di lunga data di Mercury, ha affermato di non essere mai stata a conoscenza del fatto che avesse una figlia illegittima.