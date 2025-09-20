I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale per la giornata di lunedì 22 settembre 2025 in solidarietà verso la popolazione di Gaza e della Palestina, situazione su cui i promotori richiedono delle risposte concrete dal governo Meloni.

In tutta Italia ci saranno decine di manifestazioni di piazza, da nord a sud: in particolare a Napoli un corteo partirà da piazza Mancini alle ore 9:30.

Lo sciopero avrà ripercussioni anche nel settore dei trasporti pubblici: comporterà infatti la riduzione delle corse e dei cambiamenti di orari.

In particolare riguardo ai servizi della società di trasporti Anm (Azienda Napoletana Mobilità) si preannunciano dei disagi per le linee 1 e 6 della metropolitana, le funicolari e gli autobus. Nella città partenopea, peraltro, solo da una settimana sono state riaperte le stazioni metropolitane di Piscinola, Chiaiano e Frullone dopo che erano state chiuse dal mese di giugno per lavori.

Le fasce orarie garantite nei trasporti a Napoli nella giornata di lunedì

Per la giornata di lunedì 22 settembre è stato quindi annunciato uno sciopero di 24 ore che avrà termine alle ore 3 del giorno successivo, martedì 23 settembre.

Riguardo alla città di Napoli la società Anm ha comunicato le fasce orarie garantite per facilitare la mobilità dei cittadini.

Per quanto riguarda le linee di tram, autobus e filobus, saranno attive dalle ore 5:30 alle 8:30 e poi dalle ore 17 alle 20.

L'Anm ha specificato che le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprenderanno 30 minuti dopo l'inizio dello sciopero. Sono diversi gli orari per la linea 1: la prima corsa da Piscinola è prevista per le ore 6:38, dal Centro Direzionale alle ore 7:19.

La situazione oraria per la Funicolare e la Linea 6

L'ultima corsa mattutina da Piscinola è prevista per le ore 9:13, mentre da Centro Direzionale alle ore 9:07. La ripresa della corsa pomeridiana è prevista da Piscinola alle ore 17:07 con ultima corsa alle ore 19:42; dal Centro Direzionale la prima corsa pomeridiana sarà alle 17:47, con ultima corsa alle 19:36.

Per quanto riguarda la metro Linea 6, l'ultima corsa garantita da Mostra sarà alle ore 9:08 e da Municipio alle ore 09:14. Infine l'ultima corsa garantita al mattino per la funicolare sarà alle ore 9:20, mentre la prima corsa pomeridiana sarà alle ore 17, con ultima corsa serale alle 19:50.